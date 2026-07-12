Iván Ortolá logra la 'pole' con récord en Moto2

iván Ortolá rompió dos veces el récord de Moto2 en Sachsenring y consiguió su primera pole position en la categoría para el GP de Alemania

El español Iván Ortolá (Kalex) firmó una actuación sobresaliente durante la clasificación del Gran Premio de Alemania de Moto2 al establecer un nuevo récord absoluto de la categoría y quedarse con la primera pole position de su carrera.

En el circuito de Sachsenring, Ortolá registró un tiempo de 1:21.493, mejorando la marca de 1:21.807 que él mismo había conseguido durante la sesión matutina, con lo que rompió por segunda ocasión el récord de Moto2 en la misma jornada.

A lap time that is OUT OF THIS WORLD 🤯



An INCREDIBLE record pole position by @ivanortola48 🔝#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/KP4hzveD2T — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026

Sus rivales no pudieron igualar el ritmo

Desde el inicio de la segunda clasificación, el piloto español marcó un ritmo que ninguno de sus competidores pudo superar.

Daniel Holgado e Izan Guevara fueron quienes más se acercaron, aunque quedaron a más de dos y tres décimas de segundo, respectivamente.

En los minutos finales, el líder del campeonato, Manuel González, mejoró significativamente su registro y pasó de la novena a la segunda posición. Sin embargo, quedó a solo 38 milésimas de Ortolá, suficiente para asegurar la primera fila de salida junto al propio Ortolá e Izan Guevara.

Así quedó la parrilla de salida

La primera línea estará integrada por Iván Ortolá, Manuel González e Izan Guevara. En la segunda partirán Daniel Holgado, Senna Agius y Alex Escrig.

La tercera fila quedó conformada por Taiyo Furusato, David Alonso y Collin Veijer, mientras que la cuarta estará integrada por Mario Aji, José Antonio Rueda y Luca Lunetta.

Clasificación previa

En la primera fase de la clasificación, el italiano Luca Lunetta fue el más rápido inicialmente, seguido por los españoles Sergio García Dols, Alberto Ferrández y Adrián Huertas.

Posteriormente, José Antonio Rueda logró avanzar a la segunda sesión tras colocarse entre los mejores tiempos.

Con este resultado, Ortolá llegará desde la posición de privilegio a la carrera del Gran Premio de Alemania, después de confirmar el gran momento que atraviesa tras haber conseguido recientemente su primera victoria en Moto2 durante el Gran Premio de la República Checa.