Itzamary González es de oro en Campeonato de Natación Artística

El desempeño de la nadadora contribuyó a consolidar a México como una de las delegaciones con resultados constantes dentro del campeonato

La nadadora mexicana Itzamary González se consolidó como una de las figuras destacadas del Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago 2026, tras obtener la medalla de oro en la prueba de solo libre femenil senior. Su desempeño le permitió alcanzar una calificación de 218.3038 puntos, con lo que se colocó en el primer lugar de la competencia.

La rutina final de la atleta cerró la jornada individual con una ejecución continua y sin interrupciones visibles, lo que marcó diferencia frente al resto de las competidoras. La presentación fue evaluada en aspectos técnicos y artísticos, donde logró destacar por su precisión.

¿Qué definió el oro en solo libre?

La actuación de Itzamary González sobresalió por el nivel de dificultad en sus elementos, así como por la sincronía y control en cada transición. Los jueces otorgaron puntuaciones clave en los rubros de impresión artística y ejecución técnica.

Estos factores permitieron que la mexicana alcanzara la diferencia necesaria para asegurar el primer lugar, en una competencia donde los detalles fueron determinantes.

Balance de medallas para México

Con este resultado, la nadadora cerró su participación individual con cuatro preseas: dos medallas de oro en solo libre y equipo libre, además de dos platas en dueto libre y equipo técnico.

El desempeño de González contribuyó a consolidar a México como una de las delegaciones con resultados constantes dentro del campeonato, manteniéndose en posiciones competitivas frente a otros países del continente.

El resultado en Santiago 2026 se suma al rendimiento mostrado por la atleta en el ciclo internacional, donde ha registrado avances en competencias de alto nivel. Su actuación forma parte del crecimiento que ha tenido la natación artística mexicana en escenarios internacionales.