Italia vence 3-1 a Francia y frena su pase a cuartos

El combinado galo sufrió su primera derrota en la Liga de Naciones sin Kylian Mbappé y definirá su clasificación en la última jornada.

Sin Kylian Mbappé, ausente por lesión, y sin puntería, Francia encajó su primera derrota en la Liga de Naciones, la primera también con Zinedine Zidane en el banquillo, superado por Italia (3-1) en un resultado que deja la clasificación para cuartos de final del grupo con todo por decidir para la última jornada y con dos plazas a repartir entre estos dos equipos y Bélgica.

El combinado bleu se diluyó especialmente en la última media hora, donde Italia, que resistió con solvencia y fe durante gran parte del partido, aprovechó sus ocasiones y revolucionó al cuarteto. Excepto Turquía, próximo rival de Francia, el resto cuenta con opciones de avanzar en la competición. Italianos y galos, con diez puntos, son los dos primeros; Bélgica, con nueve tras vencer a Turquía, es tercero. El domingo, en Bruselas, el cuadro belga recibirá al transalpino con todo en juego.

Francia tenía en su mano la clasificación en esta quinta jornada, en Milán. No perder le llevaba matemáticamente a los cuartos de final y el triunfo, como primera del grupo. Se estrelló con los palos en dos ocasiones el cuadro de Zidane, que empezó dominando y decayó paulatinamente con el paso de los minutos hasta caer en manos del cuadro local, que no había logrado ganar un partido como anfitrión en la Liga de Naciones hasta el momento.

Dominio inicial francés y respuesta inmediata de Italia

Llevaba invicto en este torneo Francia nueve partidos, pero salió malparado de Milán a pesar de que al principio arrolló a su adversario. Adrien Rabiot, de cabeza, y Lucas Da Cunha, desde fuera del área, ejercieron de carta de presentación de las intenciones visitantes, que abrieron el marcador a los diez minutos.

El tanto llegó en un error mayúsculo del meta Gianluigi Donnarumma, que envió directamente la pelota a Michael Olise. El atacante del Bayern Múnich avanzó unos metros y aprovechó el regalo para poner por delante a Francia, que pudo marcar más por medio de Da Cunha y Bradley Barcola, aunque sin aprovechar sus múltiples ocasiones.

La primera llegada de Italia llegó en el minuto 26 y fue gol, en un mano a mano de Nicolò Cambiaghi, en la banda izquierda, con Malo Gusto. El italiano dejó atrás al francés, alcanzó la línea de fondo y envió el balón al primer palo, donde el ariete Pio Esposito se adelantó a su marcador y batió a Mike Maignan.

El empate dio alas al combinado de Roberto Mancini, que se estiró obligando a Maignan a responder a un disparo de Sebastiano Esposito dentro del área, aunque el juego y el dominio seguían siendo franceses.

Remontada transalpina y sentencia desde el punto penal

Bradley Barcola tiró al palo con Donnarumma batido a diez minutos del descanso y, en el inicio de la reanudación, al minuto 53, fue Rayan Cherki quien estrelló un disparo en el poste desde el borde del área. Respiró Italia, que encontró su gran ocasión a la hora de partido.

Malo Gusto, desacertado en el lateral derecho, trabó a Nicolò Cambiaghi dentro del área provocando penalti. Lo ejecutó mal Sebastiano Esposito, enviando el balón muy desviado desde los once metros.

No acusó el fallo Italia, que ya estaba en pleno crecimiento y tomó ventaja al minuto 63 con un pase de Davide Frattesi a Federico Dimarco, recién ingresado al campo, quien definió desde el área pequeña sin fallar.

Desorientada, Francia dejó desprotegida la zaga mientras buscaba empatar a la desesperada. En un contragolpe, Italia fraguó el tercero tras una falta clara dentro del área de Dayot Upamecano sobre Antonio Vergara. En esta ocasión no falló el goleador transalpino: Pio Esposito convirtió el penalti para sentenciar a Francia y dejar abierto el desenlace del grupo.