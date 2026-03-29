Israel Adesanya y Joe Pyfer encabezan UFC Fight Night en Seattle

Adesanya es considerado uno de los peleadores más importantes en la historia reciente de la UFC, al haber conquistado el título de peso medio en dos ocasiones

El combate entre Israel Adesanya y Joe Pyfer será el encargado de estelarizar el evento UFC Fight Night Seattle este sábado 28 de marzo, en una pelea que podría marcar un punto de inflexión en la división de peso medio.

Adesanya busca frenar su peor racha en UFC

El nigeriano, dos veces campeón de las 185 libras, llega a este enfrentamiento en uno de los momentos más complicados de su carrera, tras acumular tres derrotas consecutivas ante Sean Strickland, Dricus Du Plessis y Nassourdine Imavov.

Estos resultados han representado un giro importante en su trayectoria dentro de la empresa. Desde su debut en 2018 hasta 2021, Adesanya mantenía un sólido récord de 12 victorias y una sola derrota, consolidándose como una de las figuras dominantes de la UFC.

Sin embargo, desde 2022 su rendimiento ha disminuido notablemente, registrando apenas una victoria y cuatro derrotas, lo que lo ha alejado momentáneamente de la conversación por el campeonato.

Pyfer llega en ascenso y con estilo peligroso

Por su parte, el estadounidense Joe Pyfer atraviesa un momento completamente distinto. Con un récord de 5-1 dentro de la UFC y 15-3 en su carrera profesional, el peleador de Vineland, Nueva Jersey, se ha posicionado como una amenaza emergente en la división.

Pyfer destaca por su enfoque agresivo, especialmente en el juego de grappling y control en el suelo, un terreno que podría representar un reto para Adesanya, quien ha basado su éxito principalmente en el striking.

La posibilidad de llevar la pelea a la lona abre la puerta para que el estadounidense busque una victoria por sumisión, aprovechando una de sus principales fortalezas.

Duelo de estilos marcará la pelea

El enfrentamiento presenta un contraste claro de estilos. Mientras Pyfer buscará imponer su dominio físico y llevar el combate al piso, Adesanya cuenta con un striking de nivel élite, respaldado por su amplia experiencia en el kickboxing.

En el intercambio de pie, el excampeón mantiene una ligera ventaja gracias a su precisión, manejo de distancia y capacidad de contragolpe.

Legado y presión para el excampeón

Adesanya es considerado uno de los peleadores más importantes en la historia reciente de la UFC, al haber conquistado el título de peso medio en dos ocasiones y mantenerse como figura central de la compañía durante varios años.

Incluso buscó hacer historia al intentar convertirse en campeón en dos divisiones, cuando subió a las 205 libras para enfrentar a Jan Blachowicz, aunque cayó por decisión unánime.

Ahora, el nigeriano enfrenta la presión de recuperar su nivel competitivo y volver a posicionarse como contendiente al título.

Lo que está en juego en Seattle

Una victoria para Adesanya significaría romper su racha negativa y colocarse nuevamente en el radar del campeonato, con la posibilidad de aspirar a un tercer reinado en la división.

En contraste, si Pyfer logra imponerse, daría el salto más importante de su carrera, acercándose a la élite del peso medio y a una eventual oportunidad titular, considerando su posición actual dentro del ranking.

El combate no solo definirá el presente de ambos peleadores, sino también el futuro inmediato de la división, en una noche que podría marcar el resurgimiento de una estrella o la consolidación de una nueva amenaza.