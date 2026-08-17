Islam Makhachev retiene cinturón wélter y logra récord en UFC 330

El ruso alcanzó su triunfo número 17 en fila durante el combate estelar de UFC 330, celebrado en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia

El campeón de peso welter, Islam Makhachev, escribió una nueva página en la historia de UFC al derrotar por decisión unánime a Ian Machado Garry, retener el campeonato de peso wélter y convertirse en el peleador con más victorias consecutivas dentro de la empresa.

El ruso alcanzó su triunfo número 17 en fila durante el combate estelar de UFC 330, celebrado en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia.

Dos jueces calificaron la pelea 49-46, mientras que el tercero entregó una tarjeta de 48-47, todas favorables al campeón.

La victoria permitió a Makhachev superar la marca de 16 triunfos consecutivos que compartía con Anderson Silva, integrante del Salón de la Fama. El récord anterior permaneció vigente durante 13 años.

Makhachev conserva el cinturón de las 170 libras

Makhachev llegó al enfrentamiento con una desventaja de estatura y alcance, pero nuevamente encontró en la lucha y el control sobre la lona las herramientas necesarias para neutralizar a su rival durante buena parte de los cinco asaltos.

El campeón consiguió un derribo a una pierna desde el primer episodio, aunque Machado Garry logró ponerse de pie sin recibir demasiado castigo. La acción aumentó durante el segundo round, cuando el ruso estuvo cerca de conseguir una finalización.

Makhachev lanzó una patada izquierda a la cabeza que impactó de lleno al irlandés y lo derribó. El campeón se abalanzó de inmediato con una serie de golpes, mientras el público anticipaba el final del combate; sin embargo, Machado Garry resistió el ataque y consiguió terminar el asalto.

El retador respondió durante el tercer episodio mediante patadas al cuerpo y a la pierna adelantada de Makhachev, además de defender algunos intentos de derribo. El ruso retomó el control en el cuarto round al imponer nuevamente su grappling y limitar los espacios para que Garry pudiera atacar.

Garry reacciona tarde y no consigue remontar

Machado Garry llegó al quinto asalto con la necesidad de buscar una finalización. El irlandés elevó la intensidad y conectó siete golpes significativos, mientras que Makhachev no registró ninguno durante ese episodio, pero su reacción resultó insuficiente para cambiar el resultado.

El campeón evitó quedar expuesto durante los últimos minutos y conservó la ventaja acumulada en las tarjetas. Tras la pelea, reconoció que el retador le presentó dificultades, aunque destacó que consiguió demostrar nuevamente su capacidad para adaptarse y sacar adelante los combates.

Machado Garry dejó su récord profesional en 17 victorias y dos derrotas, después de una actuación competitiva en la que mostró resistencia, especialmente tras sobrevivir al ataque del segundo asalto.

Supera la histórica racha de Anderson Silva

La última derrota de Makhachev ocurrió ante Adriano Martins en UFC 192, celebrado en octubre de 2015. Desde entonces, el peleador originario de Daguestán no ha vuelto a perder y construyó una racha que comenzó en la división de peso ligero y continuó tras su ascenso a las 170 libras.

El ruso conquistó el campeonato wélter en noviembre de 2025, cuando derrotó por decisión unánime a Jack Della Maddalena en UFC 322. Frente a Machado Garry realizó su primera defensa exitosa del cinturón y mejoró su registro profesional a 29 triunfos y una sola derrota.

Dana White, director general de UFC, destacó la consistencia del campeón y consideró que, si mantiene el nivel mostrado y cumple sus objetivos, será muy complicado que algún rival consiga derrotarlo.

Con 34 años, Makhachev no solamente continúa como monarca de peso wélter, sino que ahora posee en solitario el récord de la racha de victorias más larga en la historia de UFC, con 17 triunfos consecutivos.