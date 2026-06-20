Islam Makhachev defenderá título welter ante Ian Garry en UFC 330

La pelea también marcará un momento importante para la división welter, que tendrá en UFC 330 una prueba de alto nivel entre el campeón daguestaní y el irlandés

Islam Makhachev ya tiene rival para su primera defensa como campeón de peso welter. El peleador ruso enfrentará a Ian Machado Garry en la pelea estelar de UFC 330, evento programado para el próximo 15 de agosto en Filadelfia.

El combate representa uno de los cruces más atractivos del calendario de UFC, no solo por el campeonato en juego, sino por el choque de estilos entre uno de los grapplers más dominantes de la actualidad y uno de los strikers más técnicos de la división de las 170 libras.

Makhachev buscará defender su nuevo reinado

Después de subir desde el peso ligero y conquistar el cinturón welter, Makhachev llegará a esta pelea con el objetivo de consolidarse en una segunda división dentro de la compañía.

El ruso presume un récord profesional de 28 victorias y una derrota, además de una racha de 16 triunfos consecutivos en UFC, registro que lo coloca entre los peleadores más consistentes en la historia reciente de la empresa.

Una victoria ante Garry no solo significaría su primera defensa exitosa en peso welter, sino que también podría colocarlo en solitario con una de las marcas más importantes de victorias consecutivas dentro de la organización.

Ian Garry tendrá su primera oportunidad titular

Del otro lado estará Ian Machado Garry, quien llega a la pelea con marca profesional de 17 victorias y una derrota. El irlandés ha construido su ascenso en la división gracias a su alcance, movilidad y capacidad para mantener peleas largas bajo control desde la distancia.

Su única derrota llegó ante Shavkat Rakhmonov, pero logró recuperarse con triunfos importantes que lo devolvieron a la conversación por el campeonato y terminaron por abrirle la puerta a su primera pelea titular en UFC.

Para Garry, el combate representa la oportunidad de convertirse en campeón mundial y dar uno de los golpes más importantes del año frente a un rival considerado entre los mejores libra por libra del mundo.

El atractivo principal del combate está en el contraste técnico. Makhachev llega respaldado por la escuela de lucha daguestaní, basada en presión constante, derribos encadenados, control en la lona y sumisiones desde posiciones dominantes.

Además, con el paso de los años ha desarrollado un striking más efectivo, lo que le permite combinar mejor sus entradas al derribo con golpes de pie y obligar a sus rivales a defender múltiples amenazas al mismo tiempo.

Garry, en cambio, basa gran parte de su éxito en el manejo de distancia, el uso de patadas largas, desplazamientos laterales y un boxeo técnico que le permite mantener a sus oponentes fuera de ritmo.

Con su estatura y alcance, el irlandés buscará mantener la pelea de pie, evitar el clinch y castigar a Makhachev antes de que el campeón pueda imponer su lucha.

Las claves del combate en Filadelfia

Si Makhachev logra cerrar la distancia desde los primeros asaltos, podría llevar la pelea al terreno donde históricamente ha sido más dominante: el control en el suelo y el desgaste físico.

Para Garry, la clave estará en moverse constantemente, defender los derribos iniciales y evitar quedar atrapado contra la reja, donde el ruso suele construir gran parte de su ofensiva.

La pelea también marcará un momento importante para la división welter, que tendrá en UFC 330 una prueba de alto nivel entre el campeón recién coronado y uno de los contendientes más prometedores de la nueva generación.

Con el título en juego, la racha histórica de Makhachev y la oportunidad más grande en la carrera de Garry, UFC 330 se perfila como uno de los eventos más importantes del año para las artes marciales mixtas.