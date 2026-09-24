Isack Hadjar renueva su contrato con Red Bull hasta 2027

El director Laurent Mekies destacó el desempeño del francés desde su llegada al equipo y consideró que su renovación refleja la confianza en su desarrollo

El piloto francés Isack Hadjar renovó con Red Bull para la temporada 2027 de Fórmula 1, por lo que volverá a compartir equipo con el neerlandés Max Verstappen, informó la escudería.

La renovación se anuncia mientras Hadjar prepara su regreso a la competición en el Gran Premio de Azerbaiyán, después de perderse tres carreras por una lesión en la muñeca. El francés estuvo ausente en Países Bajos, Italia y España, donde fue sustituido por Liam Lawson.

El piloto de 21 años aseguró sentirse motivado por continuar con Red Bull y compartir nuevamente equipo con Verstappen, cuatro veces campeón mundial.

“Estoy muy emocionado. Llegué a este equipo hace ocho meses y de inmediato entendí la escala y la ambición de esta organización”, afirmó Hadjar.

El francés añadió que su objetivo ha sido responder a la confianza de la escudería mediante aprendizaje y trabajo constante.

Hadjar debutó en la Fórmula 1 en 2025 con Racing Bulls, temporada en la que terminó duodécimo del campeonato y consiguió su primer podio en el Gran Premio de Países Bajos.

Landed in Baku 👍 Your 2027 Bulls 🔐#F1 || #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/wAU80Z1D6i — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 23, 2026 Para 2026 ascendió a Red Bull y actualmente ocupa el octavo puesto del Mundial. Además, consiguió el tercer lugar en el Gran Premio de Mónaco. Red Bull destaca su desempeño con confianza El director de Red Bull, Laurent Mekies, destacó el desempeño del francés desde su llegada al equipo y consideró que su renovación refleja la confianza de la escudería en su desarrollo. “Desde que se unió a nosotros al principio del año, ha sido excelente dentro y fuera de la pista”, señaló Mekies. El directivo también reconoció que el periodo de recuperación de Hadjar fue complicado, pero afirmó que el equipo espera volver a verlo competir. Hadjar tendrá como compañero a Max Verstappen durante 2027. El neerlandés mantiene contrato con Red Bull hasta el final de la temporada 2030, por lo que ambos pilotos continuarán juntos al menos durante las próximas dos campañas. El regreso de Hadjar se producirá este fin de semana en Azerbaiyán, después de completar su recuperación de la lesión en la muñeca.