Isaac del Toro termina en el puesto 27 del UAE Tour 2026

Isaac Del Toro fue el número 27 en la contrarreloj del UAE Tour y perdió el liderato ante Remco Evenepoel. El mexicano cae al décimo puesto de la general

El mexicano Isaac Del Toro no logró sostener el liderato del UAE Tour tras finalizar en el puesto 27 de la contrarreloj individual (etapa 2), disputada este 17 de febrero sobre 12.2 kilómetros en la isla de Al Hudayriyat.

Del Toro, quien había sorprendido al ganar la primera etapa y vestir el maillot rojo, cedió 42 segundos respecto al ganador de la jornada, el belga Remco Evenepoel, nuevo líder de la clasificación general.

El triple campeón mundial de contrarreloj dominó la prueba con un tiempo de 13:03, rodando a una velocidad media superior a los 56 km/h, su mejor registro personal en este tipo de esfuerzo. Superó por seis segundos a Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) y por 12 al francés Remi Cavagna (Groupama-FDJ).

Evenepoel, actual campeón olímpico de la especialidad y figura del equipo Red Bull-BORA-hansgrohe, marcó diferencias desde los primeros parciales en un recorrido plano y rápido, ideal para especialistas en potencia.

Del Toro, de 22 años y en su debut de temporada con UAE Team Emirates-XRG, partió último al ser líder general, pero el viento complicó las condiciones para los ciclistas que salieron en la parte final. Aunque logró limitar daños en el tramo decisivo, no encontró el ritmo necesario para mantenerse entre los mejores tiempos.

Cambios en la general

Con estos resultados, Evenepoel se coloca al frente de la clasificación general. Del Toro cae al décimo puesto, a 32 segundos del belga, una diferencia menor a los 42 segundos de la etapa gracias a bonificaciones obtenidas previamente y a la gestión del esfuerzo en la segunda mitad del recorrido.

El primer español de la jornada fue Pablo Castrillo (Movistar), quien terminó el número 15 a 35 segundos del ganador.

Aunque la desventaja supera el medio minuto, la carrera está lejos de decidirse.

La montaña, próxima cita clave

La etapa 3 llevará al pelotón desde Umm al Quwain hasta la cima de Jebel Mobrah, en un recorrido de 183 kilómetros que incluye un ascenso final exigente: 13.2 km al 8.1% de pendiente media, con tramos que alcanzan el 12%.

Será la primera gran prueba de montaña del UAE Tour y una oportunidad para que Del Toro intente recuperar terreno frente a Evenepoel.

El duelo entre el joven mexicano y el campeón belga promete intensidad en las jornadas decisivas.