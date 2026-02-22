Isaac del Toro sigue en busca del liderato en el UAE Tour 2026

El recorrido Dubái–Universidad Hamdan bin Mohammed Smart, sin dificultades montañosas, permitió un ritmo alto y favoreció a los velocistas en la etapa 5

Isaac del Toro continúa en el segundo lugar de la clasificación general del UAE Tour 2026 tras disputarse la quinta etapa, celebrada este viernes 20 de febrero sobre un recorrido de 168 kilómetros en Dubái. El ciclista mexicano no terminó entre los primeros 20 de la jornada, pero conservó su posición en la pelea por el título.

El originario de Ensenada, Baja California, se mantiene a 21 segundos del líder Antonio Tiberi, mientras que el colombiano Harold Tejada ocupa la tercera posición a un minuto en la general.

¿Cómo fue la etapa 5 del UAE Tour 2026?

El trayecto comprendió el recorrido Dubái–Universidad Hamdan bin Mohammed Smart, sin dificultades montañosas, lo que permitió un ritmo alto y favoreció a los velocistas. La jornada concluyó con un esprint masivo en el que Jonathan Milan volvió a imponerse.

El italiano firmó su segundo triunfo consecutivo tras lanzar su ataque a 300 metros de la meta. Superó a Erlend Blikra y Matteo Malucelli, quienes completaron el podio del día.

Durante el cierre, Matteo Milan, hermano del ganador, sufrió una caída en una curva, aunque logró reincorporarse y cruzar la meta con el pelotón.

Clasificación general tras cinco etapas

Pese a no figurar entre los primeros lugares del día, Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, no cedió tiempo respecto a sus rivales directos en la general.

La clasificación se mantiene con Antonio Tiberi al frente, seguido por Del Toro a 21 segundos y Harold Tejada a un minuto. Con dos etapas por disputarse, la diferencia sigue abierta.

La competencia forma parte del calendario UCI WorldTour y se desarrolla del 16 al 22 de febrero de 2026 en los Emiratos Árabes Unidos.

Etapas clave para definir el título

La sexta etapa, programada para el sábado 21 de febrero, tendrá final en Jebel Hafeet. Los últimos 10.8 kilómetros presentan una pendiente media del 6.8 %, lo que representa la principal oportunidad para que los aspirantes a la general marquen diferencias.

La séptima y última jornada, el domingo 22, será un recorrido llano desde el Museo Nacional Zayed hasta el rompeolas de Abu Dabi, con paso por la isla de Yas y el circuito de Yas Marina.

La definición del UAE Tour 2026 dependerá en gran medida del desempeño en la montaña, donde Isaac del Toro buscará reducir los 21 segundos que lo separan del liderato.