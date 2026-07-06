Isaac Del Toro, segundo mexicano en ganar etapa en Tour de France

En lugar de que Pogacar lanzara el sprint para rebasarlo, protegió la posición de Del Toro y le permitió cruzar primero la meta

Isaac Del Toro escribió este domingo un nuevo capítulo en la historia del ciclismo mexicano al lograr conquistar la segunda etapa de una de las carreras más demandantes del mundo, la Tour de France.

Antes de la reñida prueba, Isaac del Toro logró poner el nombre del país en alto, debido a que tuvieron que pasar 29 años para que un mexicano se hiciera un lugar en esta competencia, siendo Miguel Arroyo el último ciclista connacional en participar en al menos tres ediciones: 1994, 1995 y 1997.

Sin embargo, las sorpresas con este atleta de alto rendimiento no se hacen esperar, ni para él. Cuando llegó a la meta, su expresión de asombro se hizo evidente al liderar una de las competencias más demandantes de la historia del deporte.

Al final de la pista, el participante del UAE Team Emirates-XRG logró colocarse por delante del esloveno Tadej Pogacar, por un movimiento nunca antes visto.

En lugar de que Pogacar lanzara el sprint para rebasarlo, protegió la posición de Del Toro y le permitió cruzar primero la meta. Un gesto que no pasó desapercibido por "Torito". Al culminar la carrera, se acercó a Tadej para agradecerle, no solo lo que hizo por él, sino por todo México.

Detrás de ellos se instaló en el tercer lugar Remco Evenepoel.

Con esto, el mexicano logra entrar en el Top 5 del Tour de France y es el segundo mexicano en conquistar una de las etapas después de Raúl Alcalá, quien lo consiguió en 1989 y 1990.

¿Qué es la Tour de France, la carrera más importante para un ciclista profesional?

La Tour de France (por su nombre en francés) es considerada la carrera ciclista más prestigiosa y exigente del mundo. Desde 1903, se recorren miles de kilómetros no solo en este país, sino en territorios vecinos, por lo que su duración es de tres semanas.

Se divide en 21 etapas y dos días de descanso, donde se incluyen etapas de montaña, media montaña, llanas y contrarreloj.

En este caso, el ganador no es quien vence más etapas, sino quien acumula el menor tiempo total al finalizar toda la competencia. Por lo que el ganar esta competencia, puede definir o acabar con la carrera de un deportista. Recordemos que Lance Armstrong ganó siete Tours consecutivos, pero perdió todos sus galardones al comprobarse que utilizó dopaje.