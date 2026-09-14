Isaac del Toro se impone en el Gran Premio de Montreal 2026

Del Toro se encontraba detrás del francés cuando en el sprint logró acelerar su ritmo para rebasar por la derecha a Seixas, quien no tuvo nada que hacer

El ciclista mexicano Isaac del Toro se coronó este domingo en el Gran Premio de Montreal luego de protagonizar un cierre dramático en las calles de Canadá.

En los últimos 300 metros de recorrido, el campeón de la Vuelta de Alemania 2026 disputó el primer lugar de la carrera junto a Paul Seixas, a quien logró rebasar en un máximo esfuerzo para llegar primero a la meta.

Del Toro se encontraba detrás del francés cuando en el sprint logró acelerar su ritmo para rebasar por la derecha a Seixas, quien no tuvo nada que hacer ante el ímpetu del mexicano.

El joven de apenas 22 años logró un tiempo de 5 horas, 13 minutos y 16 segundos con una velocidad media aproximada de 41.1 km/h.

Su equipo UAE Team Emirates-XRG felicitó a "Torito" por su desempeño al reconocer su hazaña, así como a su compañero de equipo, el estadounidense Brandon McNulty, con quien consiguió el 1-3 del premio.

"¡Tu ganador del GP de Montréal 2026,

@ISAACDELTOROx1

! ❤️‍🔥🥇 Tras una exhibición de equipo espectacular en Canadá, Isaac fue imbatible junto a Paul Seixas y superó al francés en un esprint mano a mano ¡Genial, Torito! ¡Felicidades!

Your winner of the 2026 GP de Montréal, @ISAACDELTOROx1! ❤️‍🔥🥇



After a super team display in Canada, Isaac went clear with Paul Seixas and got the better of the Frenchman in a two-up sprint.



Top, Torito! Congratulations! 🐂🏆#WeAreUAE pic.twitter.com/WxVuzO36tE — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 13, 2026 Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, también reconoció el logro del mexicano a través de redes sociales. ¿Cuál es la dificultad del Gran Premio de Montreal? El Gran Premio de Montreal es una de las principales carreras de un día del calendario internacional de ciclismo. Se disputa en Canadá y forma parte de la UCI WorldTour, la máxima categoría del ciclismo de ruta. La prueba se caracteriza por un recorrido exigente que se desarrolla en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, donde los ciclistas deben completar varias vueltas a un trazado urbano con diferentes cotas, entre ellas la subida de Camillien-Houde, en un recorrido de 214 kilómetros. A comparación del resto de las competencias, esta se caracteriza por ser de solo una etapa.