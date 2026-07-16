Isaac del Toro mantiene el séptimo lugar en Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano superó sin contratiempos la Etapa 11 del Tour de Francia 2026 y conservó el séptimo lugar de la clasificación general

Isaac del Toro cumplió una jornada de control en la Etapa 11 del Tour de Francia 2026 y logró conservar el séptimo puesto de la clasificación general, manteniéndose dentro del grupo de corredores que pelean por los primeros lugares de la carrera.

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta en la posición 49 con un tiempo de 3 horas, 10 minutos y 6 segundos, en una etapa marcada por el protagonismo de los velocistas y sin cambios significativos entre los aspirantes al título.

La Etapa 11 fue considerada de transición dentro del recorrido de la ronda francesa.

Al tratarse de un trayecto favorable para los sprinters, los principales candidatos a la clasificación general optaron por administrar esfuerzos y evitar riesgos de cara a las etapas más exigentes que se aproximan.

En ese contexto, Del Toro rodó dentro del grupo principal y evitó perder tiempo frente a sus rivales directos, una estrategia que le permitió mantenerse en la séptima posición de la clasificación general.

Sigue cerca del podio

Aunque no logró acercarse a los líderes durante esta jornada, el mexicano continúa en una posición competitiva.

Del Toro se encuentra a un minuto y dos segundos de los puestos de podio, una diferencia que todavía puede reducir en las etapas de mayor exigencia montañosa que restan en el Tour.

Además, sigue en la disputa por el maillot blanco al mejor corredor joven del certamen. Actualmente ocupa el tercer lugar de esa clasificación, a 46 segundos de su compañero de equipo Juan Ayuso.

Pogacar sigue al frente

Tras once etapas disputadas, el esloveno Tadej Pogacar conserva el liderato de la clasificación general y mantiene el control de la competencia.

Detrás del campeón mundial aparecen Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitz e Isaac del Toro, quienes integran el grupo de los siete mejores corredores de la edición 2026.

Lo que viene para la Etapa 12

El Tour de Francia continuará el jueves 16 de julio con la Etapa 12, que conectará el Circuito de Nevers Magny-Cours con la localidad de Chalon-sur-Saône.

La jornada tendrá un recorrido de 179.1 kilómetros y está catalogada nuevamente como una etapa llana, por lo que se espera otro día favorable para los velocistas.