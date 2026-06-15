Isaac del Toro gana etapa 8 del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes

El mexicano Isaac Del Toro selló una actuación dominante en la montaña para ganar la clasificación general y la etapa final de la ronda francesa

El ciclista mexicano Isaac Del Toro, del equipo UAE, se proclamó campeón de la edición 78 del Tour de Auvernia Ródano Alpes tras firmar una nueva exhibición en la alta montaña y adjudicarse también la etapa final de la competencia.

Después de imponerse en el ascenso al Grand Colombier, Del Toro volvió a marcar diferencias en la etapa reina disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison, sobre un recorrido de 120.1 kilómetros, donde consolidó su liderato con un ataque lejano que nadie pudo responder.

La actuación del mexicano le permitió relevar a Tadej Pogacar como ganador de la prueba y confirmar su excelente estado de forma a pocas semanas del Tour de Francia.

🇲🇽 Isaac Del Toro remporte l’étape 8 et le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ! 🏆



🇲🇽 Isaac Del Toro wins Stage 8 and the #TourAuvergneRhoneAlpes 🏆 pic.twitter.com/lJ1lgUUtKy — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

La jornada definitiva se resolvió en las rampas del Plateau de Solaison, una subida que volvió a convertirse en el escenario ideal para que Del Toro desplegara todo su potencial.

Con el trabajo previo de sus compañeros del UAE, el mexicano lanzó su ofensiva a 8.8 kilómetros de la meta. El movimiento resultó definitivo, ya que ni Matteo Jorgenson ni el entonces líder Luke Tuckwell pudieron seguir su ritmo.

Posteriormente también dejó atrás a Carlos Rodríguez y comenzó una ascensión en solitario que lo condujo directamente a la victoria. Del Toro cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 7 segundos, aventajando en un minuto a Juan Ayuso y al noruego Tobias Johannessen.

Ayuso completa el podio

El español Juan Ayuso reaccionó en la parte final de la subida para asegurar una destacada actuación. Su esfuerzo le permitió ascender posiciones y concluir tercero en la clasificación general.

Por su parte, el australiano Luke Tuckwell perdió el maillot amarillo en la etapa decisiva, aunque logró conservar el segundo lugar de la clasificación final.

Entre los españoles también destacaron Cristian Rodríguez y Carlos Rodríguez, quienes terminaron dentro de los diez primeros puestos de la etapa, mientras que José Félix Parra se consolidó como una de las revelaciones de la carrera.

Un mensaje rumbo al Tour de Francia

La victoria representa un nuevo paso en la consolidación de Isaac Del Toro como una de las figuras emergentes del ciclismo internacional. Su rendimiento en las dos etapas clave de montaña dejó claro que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Además del triunfo general, el mexicano consiguió su segunda victoria consecutiva en final en alto y sumó un nuevo éxito a una temporada sobresaliente.

Con este resultado, Del Toro alcanzó la victoria número 28 de su trayectoria profesional, la séptima del año y la tercera clasificación general de la temporada, tras los triunfos obtenidos previamente en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y la Tirreno-Adriático.

Su desempeño también representa una señal positiva para el UAE de cara al próximo Tour de Francia, donde se perfila como un importante respaldo para las aspiraciones de Tadej Pogacar.