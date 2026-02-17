Isaac del Toro gana en la primera etapa del UAE Tour

Isaac del Toro ganó la etapa 1 del UAE Tour tras un recorrido afectado por el viento. El mexicano lidera la general con ventaja mínima y busca consolidarse

El ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó con el pie derecho su participación en el UAE Tour, al imponerse en la primera etapa disputada entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace.

La jornada estuvo marcada por fuertes ráfagas de viento que obligaron a recortar el trayecto original a 118 kilómetros en pleno entorno desértico, añadiendo un grado extra de dificultad a la competencia.

Durante el cierre, una caída múltiple afectó a varios punteros del pelotón, situación que Del Toro supo capitalizar. El originario de Ensenada lanzó un ataque decisivo en los últimos metros y cruzó la meta con tiempo de 2 horas, 30 minutos y 56 segundos.

El mexicano superó al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi, quienes completaron el podio de la etapa. En el mismo grupo también arribó el belga Remco Evenepoel.

Con este resultado, Del Toro toma ventaja de cuatro segundos sobre Bol y seis sobre Tiberi en la clasificación general.

Próxima parada: contrarreloj decisiva

La segunda etapa se disputará este martes 17 de febrero con una contrarreloj individual de 12.3 kilómetros en Al Hudayriyat Island, un primer examen contra el reloj que comenzará a marcar diferencias entre los favoritos.

El UAE Tour se celebra en Emiratos Árabes Unidos del 16 al 22 de febrero, y representa una oportunidad clave para Del Toro, quien busca mantener el impulso que lo llevó al tercer lugar del ranking mundial en 2025.

Así serán las siguientes etapas