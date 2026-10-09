Isaac del Toro fuera del podio en último tramo del Gran Piemonte

A pesar de su protagonismo durante la competencia, el ciclista mexicano dejó ir el podio en el último tramo y terminó en la posición 82

Isaac del Toro quedó fuera este jueves del podio del Gran Piemonte 2026, por lo que no logró defender su título.

El mexicano intentó repetir la hazaña del año pasado con un ataque a 18 kilómetros de la meta, cuando aceleró en la parte decisiva de la competencia y únicamente el neozelandés Finn Fisher-Black logró seguirle el ritmo.

Del Toro volvió a atacar posteriormente y consiguió desprenderse momentáneamente de Fisher-Black para marcharse en solitario. Sin embargo, el neozelandés logró darle alcance durante el descenso y ambos retomaron la fuga con una ventaja cercana a los 30 segundos sobre el grupo perseguidor.

Ante esto, su equipo UAE-Team Emirates resaltó la actuación de "Torito".

"Se lanzó en la última subida y se fue claro junto al excompañero de equipo Finn Fisher-Black. Su movimiento fue atrapado solo a 1.5 km de la meta"

We left it all out there at @GranPiemonte 🔥 @ISAACDELTOROx1 took a flyer on the last climb and went clear alongside former teammate Finn Fisher-Black. Their move was caught only 1.5km from the finish 🤏🏻 🦎 In the end, it was ninth in the sprint for @NarvaezJho. #WeAreUAE | #GranPiemonte — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 8, 2026 La escapada comenzó a perder fuerza en los kilómetros finales. A falta de seis kilómetros, la diferencia ya se había reducido a 19 segundos, mientras el pelotón incrementaba el ritmo en busca de los dos corredores que peleaban por la victoria. Finalmente, a 1.5 kilómetros de la llegada, Del Toro y Fisher-Black fueron alcanzados por el pelotón, terminando con las aspiraciones del mexicano de conseguir el bicampeonato. La victoria quedó entonces en manos del francés Dorian Godon, quien se impuso en el sprint final. 'Torito' se resiente por un dolor en la rodilla El ciclista mexicano afirmó que esto pudo ser resultado de una molestia física que afectó su rendimiento tanto en Piemonte como en Lombardía. "Estoy luchando con un dolor en la rodilla. Después del Mundial empecé a tener algunos problemas", explicó el mexicano. La temporada 2026 de Isaac del Toro ha estado marcada por resultados históricos que lo consolidaron entre los principales exponentes del ciclismo mundial. Conquistó competencias como el UAE Tour, Tirreno-Adriático, Tour Auvergne-Rhône-Alpes y la Vuelta de Alemania, además de sumar títulos nacionales de ruta y contrarreloj y victorias de etapa en distintas pruebas internacionales. Te recomendamos: Isaac del Toro se consagra en el 5º lugar en Mundial de Ruta 2026 Uno de los momentos más destacados llegó en el Tour de Francia, donde Del Toro hizo historia al convertirse en el primer mexicano en subir al podio de la clasificación general, tras finalizar en el tercer lugar. A este resultado se sumaron su triunfo en una etapa y el título de mejor joven, mientras que posteriormente consiguió el Gran Premio de Montreal y un quinto lugar en el Mundial de Ruta, resultados que terminaron de confirmar su protagonismo en la élite del ciclismo internacional.