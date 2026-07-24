Isaac del Toro conserva podio tras Etapa 18 del Tour de Francia

Isaac del Toro superó una exigente jornada de montaña en la Etapa 18 del Tour de Francia 2026 y conservó tanto tercer lugar de la clasificación general

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, concluyó en la posición 17 durante la Etapa 18 del Tour de Francia 2026 y logró conservar el tercer lugar de la clasificación general, además de mantenerse como líder entre los corredores jóvenes.

La jornada, disputada este jueves 23 de julio, tuvo como ganador al ecuatoriano Richard Carapaz, quien se impuso en una de las etapas más exigentes de la recta final de la competencia.

Del Toro cumplió el objetivo de defender su lugar entre los tres mejores de la clasificación general y conservar el maillot blanco que distingue al mejor ciclista joven del Tour.

Por su parte, el esloveno Tadej Pogacar, líder absoluto de la carrera y cada vez más cerca de conquistar el Tour de Francia 2026, finalizó la etapa en la posición 13 sin comprometer su ventaja al frente de la clasificación.

Así marcha la clasificación general

Tras la Etapa 18, los primeros lugares de la clasificación general permanecen sin cambios:

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro Paul Seixas Juan Ayuso

Con apenas unas jornadas por disputarse, el mexicano continúa instalado en zona de podio y mantiene vivas sus aspiraciones de cerrar una actuación histórica en la ronda francesa.

Del Toro sigue dominando entre los jóvenes

Además de mantenerse entre los tres mejores de la competencia, Isaac del Toro continúa como líder de la clasificación del maillot blanco.

La diferencia sobre sus perseguidores sigue siendo favorable para el corredor mexicano:

Clasificación del maillot blanco

Isaac del Toro | 04h 23' 15'' Paul Seixas | a 20'' Juan Ayuso | a 02' 31''

El desempeño constante del ciclista mexicano le ha permitido sostener el liderato juvenil durante gran parte de la competencia y consolidarse como una de las grandes revelaciones del Tour.

Alpe d’Huez espera en la Etapa 19

La batalla por el podio continuará este viernes 24 de julio con una de las jornadas más esperadas de la carrera.

La Etapa 19 recorrerá 127.9 kilómetros entre Gap y Alpe d’Huez, en un trazado corto pero explosivo que promete ataques desde los primeros kilómetros.