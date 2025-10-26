Isaac del Toro conquista el Nacional de Ruta 2025 en Ensenada

El ciclista mexicano brilló en su tierra al ganar el Campeonato Nacional de Ruta 2025, sumando un nuevo logro a su destacada temporada internacional.

Isaac del Toro volvió a escribir su nombre con letras doradas en la historia del ciclismo mexicano. El joven pedalista bajacaliforniano ganó el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 en su natal Ensenada, Baja California, ante el aplauso de su gente y una multitud que lo acompañó durante todo el recorrido.

Con un tiempo de tres horas, 46 minutos y 39 segundos, el ciclista del UAE Team Emirates se impuso en la última jornada del campeonato, dejando atrás a su más cercano rival, Éder Frayre, en la subida final que definió la carrera.

¡DOBLE TÍTULO EN CASA! 🏆 🇲🇽



Isaac Del Toro logra el 1° lugar en la prueba ruta élite varonil del Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 en Ensenada, Baja California.



👉 Cronometró 3:46.39 horas en el último día de competencias.



¡Una temporada de ensueño! 👏🏻 pic.twitter.com/5qt5EzDzP7 — CONADE (@conadeoficial) October 25, 2025

El triunfo tiene un valor simbólico especial para Del Toro, quien regresó a casa después de una temporada internacional brillante. Este año, el mexicano conquistó La Vuelta a Austria, marcando un hecho histórico para el ciclismo nacional, y firmó actuaciones destacadas en La Clàssica de les Terres, el Circuito de Getxo y La Vuelta a Burgos.

Con esta nueva victoria, Del Toro suma 16 triunfos en 2025, incluyendo su primera etapa ganada en un Gran Tour, durante el Giro de Italia, donde fue la gran revelación. En esa competencia, el ensenadense se convirtió en el ciclista más joven en portar durante 10 días consecutivos la maglia rosa, hazaña no vista desde los tiempos de Fausto Coppi en 1940.

Actualmente, el mexicano ocupa el tercer lugar del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con 5,514 puntos, solo por detrás de los colosos Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, consolidándose como uno de los talentos más prometedores del pelotón mundial.