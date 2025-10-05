Isaac del Toro conquista el Giro de Emilia y logra su 14° triunfo

El mexicano Isaac del Toro logró este sábado su decimocuarta victoria de la presente temporada al ganar la 108 edición del Giro de Emilia

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) logró este sábado su decimocuarta victoria de la presente temporada al ganar la 108 edición del Giro de Emilia, disputado sobre 199,2 kilómetros entre las localidades italianas de Mirandola y San Luca.

Del Toro, de 21 años, ganó en la meta en subida de San Luca con un segundo de margen sobre el británico Tom Pidcock (Q36.5) y cinco sobre un grupo de seis corredores encabezados por el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorius), el colombiano Egan Bernal (INEOS-Grenadiers) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), ganador de la prueba en 2019, 2021 y 2023.

Tras una serie de intentonas, la carrera empezó a decidirse en la última subida. Pidcock lo intentó en el tramo final camino de San Luca, pero Del Toro impuso su potencia para dar caza al británico y hacerse con el triunfo.

El joven ciclista mexicano ya atesora 17 triunfos como profesional, 14 de ellos logrados esta temporada. Sucede en el historial de campeonas de la carrera italiana al esloveno Tadej Pogacar.