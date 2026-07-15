Isaac del Toro cae al séptimo lugar tras la Etapa 10

El ciclista mexicano cruzó la meta en octavo lugar, resultado que le hizo perder cuatro posiciones en la clasificación general y ceder el maillot blanco

Isaac del Toro perdió terreno en la lucha por los primeros puestos del Tour de Francia 2026. El ciclista mexicano descendió al séptimo lugar de la clasificación general tras una exigente Etapa 10 en la que cruzó la meta en la octava posición.

La jornada volvió a estar marcada por el protagonismo de los principales candidatos al título, pero el corredor del UAE Team Emirates-XRG no logró mantener el ritmo de sus rivales directos en el cierre del recorrido, situación que terminó reflejándose en la clasificación general.

Pierde posiciones y el maillot blanco

El resultado tuvo consecuencias importantes para Del Toro. Además de caer cuatro lugares en la tabla general, también dejó de ser el líder de la clasificación de jóvenes.

El mexicano perdió el maillot blanco que distingue al mejor corredor menor de 25 años y ahora ocupa la tercera posición dentro de esa categoría, aunque continúa entre los ciclistas más destacados de la competencia.

A pesar del retroceso, Del Toro sigue ubicado entre los mejores siete corredores del Tour y mantiene opciones de recuperar posiciones conforme avance la carrera.

Pogacar sigue al frente de la competencia

Tras la décima etapa, el esloveno Tadej Pogacar conserva el liderato general y continúa como el principal favorito para conquistar el Tour de Francia 2026.

Los primeros puestos de la clasificación quedaron conformados por Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, mientras que Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitz e Isaac del Toro completan los siete primeros lugares.

Cabe señalar que la pelea por el podio continúa abierta, especialmente con varias etapas decisivas aún por disputarse.

El Tour de Francia continuará este miércoles 15 de julio con la Etapa 11, un recorrido de 161.3 kilómetros entre Vichy y Nevers.

La organización catalogó esta jornada como una etapa llana, perfil que suele favorecer a los especialistas en velocidad y que podría ofrecer un respiro después de los exigentes esfuerzos en la montaña.

Para Isaac del Toro, el objetivo será mantenerse cerca de los líderes, evitar pérdidas de tiempo y llegar en buenas condiciones a las próximas etapas que podrían definir nuevamente la clasificación general.