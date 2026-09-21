Isaac Cruz retiene cinturón interino superligero vs Néstor Bravo

Con el triunfo, Isaac ´Pitbull' Cruz mejoró su récord profesional a 29 victorias, tres derrotas y dos empates, con 19 nocauts.

Isaac “Pitbull” Cruz defendió con éxito el campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo al noquear al puertorriqueño Néstor Bravo durante el sexto asalto de una pelea marcada por los derribos, amarres y constantes intervenciones del réferi.

El boxeador mexicano aseguró la victoria aproximadamente al minuto y 30 segundos del sexto episodio, cuando conectó un potente gancho de izquierda que envió a Bravo a la lona. El retador intentó reincorporarse, pero no consiguió superar la cuenta.

“Pitbull” Cruz impuso presión desde el inicio

Cruz comenzó el combate con su acostumbrado estilo frontal y consiguió derribar a Bravo desde el primer asalto. El puertorriqueño logró continuar, aunque recurrió frecuentemente a los amarres para contener los ataques del campeón.

La pelea se volvió desordenada conforme avanzaron los episodios. Los dos boxeadores protagonizaron empujones, forcejeos, golpes bajos y movimientos fuera del reglamento que obligaron al réferi Thomas Taylor a intervenir repetidamente.

Bravo recibió múltiples advertencias y fue sancionado con la pérdida de dos puntos por sus infracciones. El réferi también le indicó que estaba cerca de ser descalificado si continuaba con la misma conducta.

Un gancho de izquierda terminó el combate

Durante el sexto episodio, Cruz volvió a encontrar espacio para atacar y conectó una izquierda que derribó de manera contundente al puertorriqueño. Aunque Bravo trató de levantarse, el conteo llegó a diez y la pelea fue detenida.

La velocidad de la cuenta generó algunos cuestionamientos después del combate. Sin embargo, el mexicano ya había logrado una caída en el primer asalto y mantenía la iniciativa antes de conseguir el nocaut definitivo.

Con el triunfo, Isaac Cruz mejoró su récord profesional a 29 victorias, tres derrotas y dos empates, con 19 nocauts. Néstor Bravo quedó con marca de 24 triunfos y dos derrotas.

“Pitbull” conquistó el cinturón interino de las 140 libras en julio de 2025, cuando superó por decisión unánime a Omar Salcido. La victoria sobre Bravo representó su primera defensa exitosa y lo mantiene en posición de buscar el campeonato absoluto de la división.

Uno de los posibles caminos para el mexicano sería enfrentar al ganador del combate entre Dalton Smith y Alberto Puello. Cruz también podría explorar una pelea de unificación, dependiendo de las decisiones que tome el Consejo Mundial de Boxeo.

“Pitbull” lanza reto a Ryan Garcia

Después de conservar el cinturón, Cruz aprovechó para retar públicamente a Ryan Garcia. El estadounidense respondió que existe interés y una posible oferta para realizar el enfrentamiento en diciembre, aunque todavía no hay un acuerdo oficial.

Una pelea contra Garcia posiblemente obligaría al mexicano a subir a la división wélter, en las 147 libras. Mientras se define su siguiente rival, Cruz se mantiene como campeón interino superligero y vuelve a colocarse entre los nombres más relevantes del boxeo mexicano.