Irene Aldana deja de formar parte del roster oficial de UFC

La baja de Aldana generó sorpresa debido a que todavía se mantenía entre las peleadoras reconocidas de la división de las 135 libras

La peleadora mexicana Irene Aldana dejó de formar parte del roster oficial de UFC, cerrando una etapa de más de una década dentro de la principal empresa de artes marciales mixtas del mundo.

El nombre de la excandidata al campeonato de peso gallo fue retirado de la plantilla de la organización, aunque hasta el momento no se ha informado públicamente si la separación respondió a una liberación contractual, a la falta de renovación de su acuerdo o a una decisión tomada entre ambas partes.

Su salida ocurre sin explicación oficial

La baja de Aldana generó sorpresa debido a que todavía se mantenía entre las peleadoras reconocidas de la división de las 135 libras y no acumulaba una extensa racha de derrotas.

Sin embargo, la mexicana atravesaba un prolongado periodo de inactividad. Su última aparición ocurrió el 14 de septiembre de 2024, cuando enfrentó a Norma Dumont durante Noche UFC y perdió el combate por decisión unánime.

Desde aquel combate transcurrieron cerca de 22 meses sin que Aldana volviera a ser programada, un factor que pudo influir en su salida, aunque UFC no ha detallado las razones de la decisión.

De disputar el cinturón a quedar fuera de UFC

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en junio de 2023, cuando recibió la oportunidad de enfrentar a Amanda Nunes por el campeonato mundial de peso gallo durante UFC 289.

Aldana ingresó como reemplazo de Julianna Peña y protagonizó el combate estelar de la función, pero perdió por decisión unánime ante la brasileña, considerada una de las mejores peleadoras en la historia de las artes marciales mixtas.

La oportunidad titular representó el punto más alto de su carrera dentro de la empresa y la colocó entre el reducido grupo de atletas mexicanas que han disputado un campeonato de UFC.

Una trayectoria marcada por nocauts y peleas destacadas

Irene Aldana concluye su etapa en UFC con un récord de ocho victorias y seis derrotas. Entre sus triunfos más relevantes se encuentran los obtenidos ante Ketlen Vieira, Yana Santos, Karol Rosa, Bethe Correia y Macy Chiasson.

La mexicana construyó buena parte de su reputación gracias a su boxeo, potencia de golpeo y capacidad para terminar combates. Entre sus actuaciones más recordadas se encuentran el nocaut sobre Ketlen Vieira y la victoria ante Chiasson con una patada ascendente al cuerpo.

También protagonizó una intensa pelea frente a Karol Rosa en UFC 296, encuentro que recibió el reconocimiento de Pelea de la Noche y que destacó por el elevado volumen de golpes intercambiados.

Aldana todavía no anuncia su retiro

A pesar de haber quedado fuera del roster, la peleadora de 38 años no ha anunciado su retiro profesional ni ha revelado cuál será el siguiente paso de su carrera.

Su experiencia, antecedentes como retadora al campeonato y reconocimiento dentro del mercado mexicano podrían abrirle oportunidades en otras organizaciones internacionales, aunque por ahora no existe información sobre negociaciones o un posible nuevo destino.

La salida de Aldana representa el cierre de una etapa para una de las principales exponentes mexicanas de las artes marciales mixtas, quien pasó de competir por el campeonato mundial en 2023 a quedar fuera de la plantilla de UFC tres años después.