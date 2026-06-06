Irán recibe visas para disputar la Copa Mundial 2026

Con la documentación ya aprobada, Irán podrá utilizar la ciudad fronteriza de Tijuana como centro logístico durante la fase de grupos

Después de semanas marcadas por dudas e incertidumbre, la selección de Irán recibió finalmente las visas necesarias para ingresar a Estados Unidos y disputar sus partidos de la Copa del Mundo 2026, poniendo fin a una situación que había generado preocupación dentro de la federación asiática a pocos días del inicio del torneo.

La autorización migratoria permitirá que los futbolistas iraníes viajen desde su base de operaciones en Tijuana, Baja California, hacia territorio estadounidense para afrontar sus primeros compromisos mundialistas programados en California.

La situación había cobrado relevancia debido al complejo contexto político entre ambos países y a los retrasos que enfrentó la delegación iraní para obtener la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos.

La guerra y la tensión diplomática complicaron la planificación

La preparación de Irán rumbo al Mundial se desarrolló en medio de un escenario complicado provocado por el conflicto bélico que involucró a Irán, Israel y Estados Unidos durante los últimos meses.

Las dificultades relacionadas con los trámites migratorios llevaron incluso a la federación iraní a modificar sus planes iniciales. Originalmente, el equipo contemplaba establecer su concentración en Tucson, Arizona, pero la incertidumbre sobre la entrega de visas obligó a trasladar la sede de trabajo a Tijuana.

Antes de llegar a México, el plantel realizó una etapa de preparación en Antalya, Turquía, desde donde ultimó detalles para su participación en la justa mundialista.

Tijuana será la base de operaciones de la selección iraní

Con la documentación ya aprobada, Irán podrá utilizar la ciudad fronteriza de Tijuana como centro logístico durante la fase de grupos.

Desde territorio mexicano, la selección realizará los desplazamientos hacia Estados Unidos para disputar sus encuentros y posteriormente regresar a su campamento de concentración.

La medida permitirá al equipo mantener una operación estable mientras avanza la competencia y evitar complicaciones relacionadas con los procesos migratorios que habían generado preocupación en semanas anteriores.

La selección iraní debutará el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Inglewood, California.

Posteriormente, enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma sede, mientras que cerrará la fase de grupos el 26 de junio ante Egipto en Seattle.

La clasificación mundialista de Irán se había visto rodeada de interrogantes durante varios meses debido a las declaraciones de autoridades políticas y deportivas sobre la viabilidad de su participación en el torneo.

Incluso, durante marzo surgieron versiones que ponían en duda la presencia del combinado asiático en la competencia, situación que fue desmentida posteriormente por la propia federación iraní, que mantuvo firme su intención de competir en la Copa del Mundo.

La entrega de las visas representa un paso fundamental para la delegación iraní, que podrá concentrarse exclusivamente en la preparación deportiva tras semanas de incertidumbre administrativa.

Además de los futbolistas, la autorización también alcanzó a entrenadores, preparadores físicos y parte del personal de apoyo que acompañará al equipo durante la competencia.