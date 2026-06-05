Irán recibe visas de México para concentrarse en Tijuana

La selección iraní establecerá su base en Tijuana, desde donde se desplazará a Los Ángeles y Seattle para disputar sus tres partidos del Grupo C

El embajador de Irán en Turquía, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, anunció que las visas para los jugadores y el cuerpo técnico de la selección iraní de fútbol para el Mundial que comienza el próximo día 11, ya han sido emitidos.

Según explicó el diplomático, el proceso se llevó a cabo sin que los futbolistas tuvieran que acudir personalmente a la embajada de México y sin necesidad de someterse a la toma de huellas dactilares.

Aunque no especificó qué tipo de visas habían obtenido, sus declaraciones parecen indicar que estos se limitan a su estancia en su cuartel general de Tijuana, adonde la selección llegará el próximo domingo.

La selección iraní, concentrada en Antalya (Turquía) desde el pasado 18 de mayo, establecerá su base en Tijuana, desde donde se desplazará a Los Ángeles y Seattle para disputar sus tres partidos del Grupo G, el 15 de junio contra Nueva Zelanda, el 21 ante Bélgica y el 26 frente a Egipto.

Habibollahzadeh subrayó que estas facilidades han sido clave para evitar contratiempos en la planificación del equipo que, no obstante, sigue sin tener las visas para entrar en Estados Unidos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha asegurado que Irán jugará el Mundial 2026 y el presidente Donald Trump afirmó en que si lo dijo su 'amigo' Gianni "está bien, hay que dejarlos jugar", pero con los dos países enfrentados en un conflicto armado desde febrero, y sin que acabe de concretarse un acuerdo de paz, las autoridades estadounidenses aún no han garantizado la presencia el Team Melli en su país.