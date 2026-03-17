Irán propone disputar sus partidos del mundial 2026 en México

El escenario actual responde principalmente a la relación diplomática tensa entre Irán y Estados Unidos, lo que podría generar obstáculos logísticos

La selección de Irán se encuentra en conversaciones para disputar sus partidos del Mundial 2026 en territorio mexicano, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones políticas y preocupaciones de seguridad.

La propuesta surge ante la posibilidad de evitar que el equipo asiático tenga que jugar en Estados Unidos, uno de los países sede del torneo junto a México y Canadá.

Tensiones políticas complican su participación en EUA

El escenario actual responde principalmente a la relación diplomática tensa entre Irán y Estados Unidos, lo que podría generar obstáculos logísticos y de seguridad para la delegación iraní durante la competencia.

Entre los factores que preocupan se encuentran posibles restricciones migratorias, dificultades para la obtención de visas, así como riesgos en materia de seguridad para jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Además, desde el entorno político iraní se ha planteado la necesidad de evitar cualquier situación que implique exposición directa en territorio estadounidense.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:

وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

Mehdi Taj, Presidente de la Federación Iraní de Fútbol:

"Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México". menciono Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de futbol.

México, la alternativa más viable

Ante este panorama, la Federación de Irán ha planteado como alternativa que todos sus encuentros se desarrollen en sedes ubicadas en México, lo que permitiría garantizar condiciones más estables y neutrales para su participación.

Ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México figuran como posibles escenarios, debido a su infraestructura, experiencia en eventos internacionales y condiciones logísticas favorables.

FIFA analiza escenarios sin decisión oficial

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una resolución definitiva sobre el tema, aunque se sabe que el organismo ya evalúa distintas opciones para evitar afectaciones al desarrollo del torneo.

Modificar la sede de una selección implicaría ajustes en el calendario, distribución de partidos y organización de grupos, por lo que se trataría de una medida extraordinaria dentro de la competencia.

México podría recibir más partidos del Mundial

En caso de concretarse este escenario, México podría aumentar su número de partidos como sede, lo que representaría un impacto positivo en términos económicos, turísticos y de proyección internacional.

Esto reforzaría el papel del país como una pieza clave en la organización del torneo, especialmente en un contexto donde se requiere flexibilidad ante factores externos.

Irán sigue en el Mundial, pero el escenario es incierto

Hasta ahora, Irán no ha sido excluido del Mundial ni ha confirmado su salida, por lo que su participación sigue contemplada dentro del torneo.

No obstante, el desarrollo del conflicto internacional y las condiciones políticas serán determinantes para definir si el equipo puede competir en todas las sedes originalmente previstas o si se implementa una solución alterna.

El caso se mantiene en análisis y podría convertirse en uno de los precedentes más relevantes en la historia reciente de la Copa del Mundo, al combinar factores deportivos con un contexto geopolítico complejo.

Estos son los partidos correspondientes de la selección de Irán en el Mundial 2026:

Irán vs Nueva Zelanda | 15 junio | SoFi Stadium, California, EEUU

Bélgica vs Irán | 21 junio | SoFi Stadium, California, EEUU

Egipto vs Irán | 26 junio | Lumen Field, Seattle Washington, EEUU