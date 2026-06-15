Irán mide el impacto del boicot y el fenómeno viral de Tim Payne

Irán enfrenta su debut mundialista en Estados Unidos bajo restricciones, mientras Nueva Zelanda vive auge viral por Tim Payne

La selección de Irán inicia este lunes su participación en el Copa Mundial de la FIFA 2026™ en territorio estadounidense en un entorno marcado por tensiones políticas, derivadas de las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, en contraste con el inesperado fenómeno mediático que rodea a Nueva Zelanda gracias al futbolista Tim Payne.

El conjunto iraní disputará su primer encuentro en suelo estadounidense bajo estrictas condiciones logísticas. A diferencia de otras selecciones que cuentan con sedes cercanas a sus partidos, el equipo deberá arribar pocas horas antes del inicio del juego y abandonar el país inmediatamente después, trasladándose a su base en Tijuana, México.

Inicialmente, el plan contemplaba establecer su concentración en el estado de Arizona. Sin embargo, esta opción fue descartada semanas antes del torneo debido a la negativa de las autoridades estadounidenses para otorgar visados, sustituyéndolos por permisos de entrada limitados a un solo día.

A estas complicaciones se suman otras medidas, como la reducción del personal técnico permitido y la cancelación de boletos para aficionados iraníes, lo que representa un escenario adverso para el equipo desde antes de pisar el campo.

El contexto del torneo también pone en relieve las trayectorias de algunos jugadores iraníes. Entre ellos destaca el portero Alireza Beiranvand, reconocido en Asia por su historia de superación tras haber abandonado su hogar a los 12 años y sobrevivido en las calles de Teherán mientras realizaba trabajos ocasionales.

Otro caso es el del delantero Sardar Azmoun, quien además de su carrera futbolística mantiene una afición por la crianza de caballos de carrera, llegando a poseer más de medio centenar en su ciudad natal, Gonbad-e Kavus.

Nueva Zelanda y el impulso de las redes sociales

En contraste con la compleja situación iraní, Nueva Zelanda llega al torneo con un impulso inesperado en popularidad.

El equipo, tradicionalmente considerado de perfil bajo en el fútbol internacional, ha captado la atención global gracias al impacto viral de uno de sus jugadores.

Tim Payne pasó en cuestión de días de tener una presencia mínima en redes sociales a acumular millones de seguidores, como resultado de una iniciativa promovida por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien alentó a su audiencia a convertirlo en una figura masiva del torneo.

Este fenómeno digital ha generado una ola de apoyo hacia los llamados “All Whites”, atrayendo a nuevos aficionados que anteriormente no seguían al equipo.

Expectativas deportivas del Grupo G

Irán y Nueva Zelanda comparten el Grupo G junto a Bélgica y Egipto. A pesar del entorno complicado, las previsiones deportivas colocan al conjunto iraní como favorito para el encuentro y con posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Por su parte, Nueva Zelanda buscará aprovechar el desgaste de su rival y el impulso anímico generado por su reciente popularidad para competir en un grupo que presenta retos importantes.