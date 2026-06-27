Irán empata con Egipto y queda a la espera de clasificar a 16avos

Con el paso de los minutos, el conjunto africano tomó el control territorial del partido, apoyado en la experiencia de Mohamed Salah

Egipto aseguró su clasificación a la fase de eliminación directa del Mundial 2026 tras empatar 1-1 con Irán en Seattle, un resultado que le permitió finalizar en el segundo lugar del Grupo G, mientras la selección asiática quedó a la espera de avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

El conjunto africano sumó cinco puntos en la fase de grupos, la misma cantidad que Bélgica, aunque los europeos se quedaron con el liderato gracias a una mejor diferencia de goles luego de golear a Nueva Zelanda en la última jornada.

Mahmoud Saber adelantó a Egipto en un inicio frenético

El equipo dirigido por Hossam Hassan salió decidido a buscar la clasificación desde el arranque y apenas a los cinco minutos encontró recompensa. Una jugada iniciada por Mohamed Salah terminó con una definición de Mahmoud Saber, quien venció al guardameta iraní Alireza Beiranvand para colocar el 1-0.

Sin embargo, la respuesta de Irán fue inmediata. Apenas tres minutos después, el árbitro polaco Szymon Marciniak señaló un penalti por una falta sobre Mehdi Taremi. El propio delantero iraní ejecutó el disparo, pero el arquero egipcio Mostapha Shobeir logró detenerlo.

La selección asiática no bajó los brazos y al minuto 14 encontró el empate cuando Ramin Rezaeian aprovechó un rebote concedido por Shobeir para marcar el 1-1 desde una posición complicada.

Egipto asumió el control, pero no logró romper el empate

Tras el frenético inicio, el encuentro se convirtió en un intercambio constante de aproximaciones. Mostafa Zico estuvo cerca de devolver la ventaja a Egipto, aunque su disparo se marchó desviado.

Con el paso de los minutos, el conjunto africano tomó el control territorial del partido, apoyado en la experiencia de Mohamed Salah y en las constantes incorporaciones ofensivas de jugadores como Mahmoud Ahmed "Trezeguet" y el propio Zico.

Para la segunda mitad, Irán reforzó su estructura defensiva y apostó por resistir los ataques egipcios. Hossam Hassan intentó modificar el rumbo del encuentro y decidió sustituir a Salah al minuto 67 para dar ingreso a Ahmed Sayed "Zizo", buscando mayor dinamismo en ofensiva.

Irán rozó la clasificación directa hasta el último minuto

Aunque el segundo tiempo tuvo menos emociones, Irán estuvo cerca de sorprender nuevamente a través de Mohammad Ghorbani, quien intentó vencer a Shobeir con un disparo de larga distancia al minuto 76.

La mayor polémica llegó en el tiempo agregado. Al minuto 96, Khalilzadeh marcó lo que parecía ser el gol de la victoria iraní, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar tras la revisión arbitral.

La decisión terminó por sellar la clasificación egipcia como segundo lugar del grupo y dejó a Irán dependiendo de otros resultados para conocer su futuro en el torneo.

Con el empate y la victoria de Bélgica sobre Nueva Zelanda, los africanos finalizaron en la segunda posición del Grupo G con cinco unidades, mientras que los belgas avanzaron como líderes.

Egipto enfrentará a Australia el próximo 3 de julio en Dallas, mientras que Bélgica disputará los dieciseisavos de final el 1 de julio en Seattle ante uno de los mejores terceros lugares de los grupos A, E, H, I o J.

Para Irán, el empate representó una actuación competitiva y la posibilidad de mantener vivas sus aspiraciones de avanzar por primera vez a una fase eliminatoria, aunque ahora deberá esperar la definición del resto de los grupos.