Irak vence a Emiratos Árabes e irá al repechaje del Mundial

Irak avanza a la repesca internacional de marzo a través del cupo asiático con la esperanza de volver a estar en otra Copa del Mundo

La selección de Irak irá a la repesca del Mundial 2026 después de vencer este martes por 2-1 a la de Emiratos Árabes Unidos con un gol de penalti en el minuto 107 del partido de vuelta por el cupo que otorga la Confederación Asiática (AFC) disputado en el Basra International Stadium, tras el 1-1 de la ida.

El equipo emiratí salió dispuesto a plantar cara y no amedrentarse al jugar como visitante. En una presión en campo iraquí, Bruno estuvo a punto de hacer el 0-1 en el minuto 5 después de una falta de entendimiento del guardameta Jalal Hachim y el defensa Akam Hashem.

Con los emiratíes controlando más el balón y elaborando el juego con más paciencia, el delantero Caio Lucas tuvo una ocasión clarísima en el minuto 35, pero su disparo salió por encima de la portería de Hachim.

En la segunda parte, Caio Lucas volvió a plantarse solo ante la portería de Irak y firmó el 0-1 en el minuto 52. Con Emiratos en plena euforia, Marcus Barbosa Meloni pudo hacer el 0-2 al minuto siguiente, pero su zapatazo desde fuera del área se estrelló en un poste.

Las ocasiones motivaron a la selección de Irak, que, apoyada por su público, consiguió la igualada en el minuto 66 con un cabezazo de Meme que rebotó en la defensa emiratí tras una falta sacada desde el flanco izquierdo por Amir Al Ammari.

En el minuto 83, Meme tuvo en sus botas el 2-1, pero alargó su último toque en una situación de uno contra uno ante el veterano portero Khalid Eisa. Justo en la jugada posterior, Caio Lucas marcó con un precioso disparo picado, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego.

En el tiempo añadido, Meme volvió a tener una gran oportunidad, pero empujó el balón en el área pequeña por encima de la meta de Emiratos Árabes Unidos.

Cuando el empate parecía asegurado, el centrocampista emiratí Yahia Nader tocó el balón con una mano dentro del área y cometió penalti.

Al Ammari anotó la pena máxima en el minuto 107 y desató la locura en las gradas del Basra International Stadium.

De esta forma, Irak irá a la repesca internacional de marzo a través del cupo asiático con la esperanza de volver a estar en otra Copa del Mundo, tras su única participación en 1986.