Irak solicita a la FIFA aplazar su partido de repechaje

La Federación de Futbol de Irak solicitó formalmente a la FIFA el aplazamiento del partido de repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026, programado para disputarse el próximo 31 de marzo en Monterrey, Nuevo León.

La petición surge debido a las complicaciones logísticas y de seguridad derivadas del conflicto armado en Medio Oriente, que actualmente mantiene cerrado el espacio aéreo iraquí.

El cierre del espacio aéreo complica el viaje del equipo

El principal obstáculo para la selección iraquí es la imposibilidad de abandonar el país por vía aérea, el Ministerio de Transporte de Irak informó que el espacio aéreo nacional permanecerá cerrado mientras continúe la escalada del conflicto en la región, lo que ha impedido que jugadores y miembros del cuerpo técnico puedan trasladarse hacia México.

Además, parte del plantel se encuentra en Bagdad, mientras que el entrenador australiano Graham Arnold permanece varado en Dubái debido a las restricciones de vuelo, lo que complica la organización del equipo de cara al crucial encuentro clasificatorio.

La propuesta de la FIFA fue rechazada

Ante la situación, la FIFA habría planteado una alternativa logística para que el equipo pudiera viajar, esta propuesta consistía en realizar un trayecto de aproximadamente 25 horas por carretera hasta Turquía y desde ahí tomar un vuelo con destino a México.

Sin embargo, la Federación de Futbol de Irak rechazó esta opción al considerar que el extenso viaje terrestre afectaría el estado físico de los jugadores y representaría riesgos adicionales en una región que enfrenta tensiones militares.

Problemas con visas y preparación del equipo

A las dificultades de transporte se suma otro problema importante: varios integrantes de la delegación no han podido tramitar las visas necesarias para viajar a México y Estados Unidos. El plan original del equipo era realizar una breve concentración en Houston antes de disputar el partido de repechaje.

El cierre temporal de embajadas y servicios consulares en la región ha retrasado estos procesos, generando incertidumbre sobre la participación de Irak

El repechaje rumbo al Mundial 2026

El partido que involucra a Irak forma parte del repechaje intercontinental rumbo al Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

En este encuentro, el equipo asiático debe enfrentarse al ganador de la eliminatoria entre Bolivia y Surinam.

Ese duelo previo está programado para disputarse el 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, y el vencedor enfrentará a Irak cinco días después por uno de los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo.

México ofrece apoyo para garantizar el partido

Ante la incertidumbre, autoridades mexicanas han asegurado que existen todas las condiciones de seguridad y logística para que el partido se lleve a cabo según el calendario previsto. Asimismo, el gobierno mexicano y la Secretaría de Relaciones Exteriores mantienen comunicación con las autoridades deportivas para facilitar la llegada del equipo iraquí.

Mientras tanto, la federación de Irak espera que la FIFA tome una decisión en los próximos días respecto a su solicitud, ya que el tiempo para organizar el viaje y la preparación del equipo continúa reduciéndose.