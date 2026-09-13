Ion Izagirre gana en Italia antes de su retiro

Ion Izagirre conquistó el Memorial Marco Pantani y sumó su segundo triunfo de 2026, meses antes de poner fin a su carrera profesional

Ion Izagirre consiguió una nueva victoria en 2026 al imponerse en la vigésima tercera edición del Memorial Marco Pantani, resultado que representa su segundo triunfo de la temporada y el último antes de su retiro del ciclismo profesional.

El corredor español del equipo Cofidis ya había subido a lo más alto del podio este año en el Gran Premio Miguel Indurain, disputado en abril, poniendo fin a una sequía de tres años sin victorias.

El ciclista nacido en Ormaiztegi anunció desde diciembre de 2025 que dejaría la actividad profesional al concluir la presente temporada.

Con su triunfo en Italia, Izagirre alcanzó las 20 victorias como profesional. Entre sus principales logros se encuentran la clasificación general de la Itzulia de 2019, además de dos etapas del Tour de Francia, conseguidas en 2016 y 2023.

También cuenta con una victoria de etapa en el Giro de Italia, obtenida en 2012, y otra en la Vuelta a España, conseguida en 2020.

La carrera recorrió 191.6 kilómetros

El Memorial Marco Pantani llevó al pelotón por un recorrido de 191.6 kilómetros entre Riccione y Cesenatico, en la región natal del legendario ciclista italiano, fallecido en 2004.

La primera parte de la competencia presentó un trazado exigente y con varios puertos puntuables, mientras que la parte definitiva se desarrolló sobre un circuito de características llanas.

Izagirre se metió en la fuga decisiva

La carrera tuvo un primer intento de escapada que terminó siendo neutralizado por el pelotón cuando faltaban 82 kilómetros para la llegada.

Seis kilómetros después, Michael Storer, corredor del Tudor y ganador de la edición de 2025, lanzó un ataque que provocó una nueva selección. Izagirre respondió y logró incorporarse al grupo que tomó ventaja.

En esa fuga también se encontraba el italiano Giulio Pellizzari, del Red Bull-BORA-hansgrohe, entre otros corredores.

En los kilómetros finales, Izagirre, Storer, Pellizzari y el danés Mikkel Honoré, del EF Education, consiguieron mantenerse al frente de la competencia.

Mientras tanto, el Cofidis se encargó de controlar el pelotón para impedir que los equipos interesados en un desenlace al esprint pudieran neutralizar la escapada.

Storer intentó en varias ocasiones romper la unidad del grupo y marcharse en solitario, pero sus movimientos no fueron suficientes para evitar que los cuatro llegaran juntos a la recta final.

Izagirre fue quien tomó la iniciativa en el esprint definitivo y consiguió cruzar primero la línea de meta para quedarse con la victoria del Memorial Marco Pantani.

Giulio Pellizzari terminó en la segunda posición, mientras que Mikkel Honoré ocupó el tercer lugar.

Storer, quien llegaba como campeón defensor de la prueba, tuvo que conformarse con la cuarta posición.

De esta manera, Ion Izagirre sumó un nuevo triunfo a su palmarés en una temporada especialmente significativa, al tratarse de su última campaña antes de poner fin a su carrera profesional.