¡Invictas! Rayadas golea 0-3 al Atlas y lidera el Clausura 2026

Con este resultado,Monterrey se mantiene como el único equipo invicto del campeonato, registrando 10 victorias, dos empates y 32 puntos

Las Rayadas de Monterrey, conjunto donde milita la española Lucía García, firmaron una contundente victoria este martes al imponerse 0-3 a las Rojinegras del Atlas, resultado con el que se consolidan como líderes del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Goles tempraneros y cierre contundente

En actividad de la duodécima jornada, Nicole Pérez, Christina Burkenroad y la colombiana Marcela Restrepo fueron las encargadas de marcar para Monterrey, que mostró superioridad ante un Atlas que, tras recibir un gol en los primeros minutos, resistió gran parte del encuentro, pero terminó cediendo en la recta final.

El primer tanto llegó apenas al minuto tres, cuando Nicole Pérez definió con un disparo de derecha desde los linderos del área para adelantar 0-1 a las visitantes.

Atlas compite, pero Monterrey define

El conjunto local logró reorganizarse tras el golpe inicial, contuvo los intentos de su rival y generó oportunidades ofensivas, destacando la participación de la salvadoreña Brenda Cerén. Sin embargo, Monterrey incrementó su intensidad después del minuto 70.

Al minuto 76, Christina Burkenroad amplió la ventaja con un zurdazo tras asistencia de Lucía García. Más tarde, al 87, Marcela Restrepo sentenció el encuentro con un remate, luego de un pase de Burkenroad.

Con este resultado, Monterrey se mantiene como el único equipo invicto del campeonato, registrando 10 victorias, dos empates y 32 puntos, colocándose cinco unidades por encima de las Tuzas de Pachuca y del vigente campeón Tigres UANL.

Resultados clave en la jornada

En otros encuentros, el domingo las Tuzas igualaron 1-1 frente a las Chivas de Guadalajara, marcador que frenó las aspiraciones de ambos equipos.

Jasmine Casarez adelantó a Guadalajara, mientras que Charlyn Corral logró el empate mediante un cobro de penalti.

Tigres femenil se impuso y goleo con autoridad 6-0 al conjunto de Queretaro, posteriormente, Diana Ordóñez brilló al marcar tres goles y convertirse en líder de goleo.

Además de Ordóñez, María Fernanda Elizondo aportó dos anotaciones, y la brasileña Jheniffer Cordinali completó la goleada, reflejando la superioridad de las campeonas de liga.