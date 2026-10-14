Investigan pagos a Gianni Infantino ligados al Mundial 2026

El organismo niega que su presidente cobre un segundo sueldo y sostiene que sus pagos cumplen las normas fiscales y pasan por auditorías independientes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrenta nuevos cuestionamientos sobre la transparencia de sus ingresos después de que una investigación del diario británico The Times identificara pagos reportados en documentos fiscales de Estados Unidos por alrededor de $1.76 millones de dólares durante 2024, vinculados con una entidad relacionada con la organización del Mundial de 2026.

La información abrió dudas sobre si esas cantidades representan compensaciones adicionales a las remuneraciones que la FIFA hizo públicas o si corresponden a conceptos ya incluidos en sus informes financieros.

El organismo rechazó que Infantino reciba un segundo salario y defendió la legalidad de sus procedimientos.

El caso se produce mientras la FIFA prepara la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y a pocos meses de que Infantino busque la reelección para continuar al frente del máximo organismo del futbol.

Los registros fiscales que abrieron la controversia

La investigación comparó el informe anual de la FIFA correspondiente a 2024 con la información fiscal presentada en Estados Unidos por FWC2026 US Inc., una entidad vinculada con las operaciones del Mundial.

El informe anual de la FIFA reportó una remuneración bruta total de 4 millones 274 mil francos suizos para Infantino, equivalente a aproximadamente $5.1 millones de dólares, según las conversiones utilizadas en los reportes periodísticos.

La cifra contempla conceptos salariales y otras compensaciones, antes de impuestos. La organización también señaló que la parte variable correspondiente a 2024 se pagaría en 2025.

Por su parte, el formulario fiscal de FWC2026 US Inc., correspondiente al ejercicio 2024 y presentado ante las autoridades estadounidenses el 11 de noviembre de 2025, identifica a Infantino como presidente de la entidad.

En el documento aparecen tres cantidades: $1 millón 724 mil 393 dólares como remuneración reportada directamente por la organización; $4 millones 253 mil 459 dólares en compensaciones atribuidas a entidades relacionadas, y 155 mil 344 dólares bajo el concepto de otras compensaciones.

Estas categorías fiscales no deben interpretarse automáticamente como tres pagos independientes ni sumarse como si fueran ingresos adicionales distintos.

La cuestión central es determinar qué conceptos corresponden a las remuneraciones publicadas previamente por la FIFA y cuáles, en su caso, no fueron desglosados de manera individual.

Una entidad ligada al Mundial y una residencia en Miami

FWC2026 US Inc. es una organización estadounidense vinculada con las operaciones de la Copa del Mundo de 2026. Figura en los registros fiscales bajo la categoría 501(c)(4), correspondiente a determinadas organizaciones exentas de impuestos en Estados Unidos.

La investigación también menciona posibles compensaciones similares o superiores durante 2025 y 2026. No obstante, al 13 de octubre de 2026, esos montos no contaban con el mismo nivel de detalle documental que los correspondientes a 2024, por lo que no existe una cifra total suficientemente verificada para establecer cuánto habría recibido Infantino por todos los conceptos cuestionados.

FIFA niega un segundo sueldo

La FIFA rechazó las acusaciones y aseguró que Infantino no recibe un segundo salario. En declaraciones recogidas por Reuters, el organismo sostuvo que su remuneración y las prestaciones contractuales son determinadas por una subcomisión independiente encargada de ese ámbito.

También afirmó que sus estados financieros pasan por auditorías independientes y que cumple con las obligaciones fiscales correspondientes en Suiza, Estados Unidos y otros países.