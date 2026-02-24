Investigan insultos racistas contra jugadores del Rangers

La policía escocesa indaga mensajes discriminatorios contra Emmanuel Fernandez y Djeidi Gassama tras empate ante Livingston

Los futbolistas del Rangers FC, Emmanuel Fernandez y Djeidi Gassama, denunciaron haber recibido insultos racistas este fin de semana después del empate 2-2 frente al Livingston FC.

La Police Scotland inició una investigación luego de que ambos jugadores compartieran en redes sociales los mensajes ofensivos que recibieron tras el encuentro, resultado que compromete las aspiraciones del club en la Scottish Premiership.

Fernandez, nacido en Inglaterra y seleccionado internacional por Nigeria, calificó como “asquerosos” los comentarios racistas.

El defensor fue autor del gol que significó el 1-2 parcial ante el Livingston.

Mensajes ofensivos en redes

Por su parte, Gassama reaccionó con un emoticono de vómito tras recibir comparaciones con un mono en su perfil de Instagram, lo que generó condena entre aficionados y usuarios.

La cadena pública BBC informó que las autoridades británicas también investigan insultos racistas dirigidos este fin de semana contra otros futbolistas de la Premier League, entre ellos Hannibal Mejbri, Wesley Fofana, Tolu Arokodare y Romaine Mundle.

Las autoridades buscan identificar a los responsables de los mensajes discriminatorios y reiteraron su postura de tolerancia cero frente al racismo en el futbol.