Inunda alegría marroquí las calles neerlandesas

Las calles de barrios con una importante población de origen marroquí, sobre todo en Ámsterdam, Utrecht, Róterdam y La Haya tuvieron un ambiente festivo

La clasificación de Marruecos para octavos de final del Mundial tras eliminar a Países Bajos desató desde la madrugada de este martes la euforia entre los marroquíes en territorio neerlandés, la mayor comunidad inmigrante del país, con celebraciones multitudinarias, bocinazos, banderas y fuegos artificiales por una victoria que muchos vivieron como algo más que un triunfo deportivo.

El partido, disputado en Monterrey y con inicio a las tres de la madrugada de Países Bajos, mantuvo despiertos a miles de aficionados de ambos equipos, con cientos de municipios neerlandeses ampliando horarios de bares y cafeterías para permitir a los aficionados seguir el partido que clasificó a los Leones del Atlas en la tanda de penaltis.

Las calles de barrios con una importante población de origen marroquí, sobre todo en Ámsterdam, Utrecht, Róterdam y La Haya, se llenaron de coches haciendo sonar el claxon, motocicletas, banderas rojiverdes y abrazos entre familias y grupos de jóvenes, momentos retransmitidos en directo por los canales públicos de Países Bajos.

Sin embargo, como ha sido habitual en este tipo de celebraciones futbolísticas, el ambiente festivo suele comenzar de forma pacífica y la tensión aumenta cuando la policía intenta desalojar a los participantes.

Este fue el caso de las celebraciones en Schilderswijk, en La Haya, uno de los principales barrios de la comunidad marroquí del país. Según la policía, algunos lanzaron piedras, fuegos artificiales e incluso un balón contra los agentes, lo que llevó al despliegue de los antidisturbios y al uso de un cañón de agua para dispersar a la multitud.

La policía llevó a cabo 17 detenciones por delitos como alteración del orden público y violencia contra agentes en La Haya y Róterdam.

El partido tenía una fuerte carga emocional, puesto que buena parte de los internacionales marroquíes nacieron o crecieron en territorio neerlandés y se formaron en sus categorías inferiores antes de optar por representar al país de origen de sus familias.

"Ha sido un partido muy especial. Tengo un vínculo muy especial con Países Bajos; crecí ahí. Muchos amigos juegan con la selección neerlandesa, y yo podría haber jugado con Oranje (el equipo naranja). Me da pena que este encuentro haya llegado tan pronto en el torneo", reconoció el defensa Noussair Mazraoui, nacido en Países Bajos y exjugador del Ajax.

Mazraoui destacó, en declaraciones a la televisión pública NOS, que "ha sido un partido magnífico, con muchísima calidad" y añadió: "Lo estamos celebrando como si hubiéramos ganado la final".

Anass Salah-Eddine, otro futbolista marroquí nacido en Países Bajos, admitió que el partido tenía un significado especial por enfrentarse a amigos y antiguos compañeros.

"Tenía muchísimas ganas de jugar contra Países Bajos, contra mis amigos, para demostrar que somos mejores (…) Nunca olvidaré esta noche. La llevaré conmigo toda la vida. Demuestra que estamos construyendo algo muy bonito y esperamos seguir así", afirmó.

El héroe de la clasificación, quien tiró el penalti decisivo, fue Ismael Saibari, nacido en España, pero criado futbolísticamente en Países Bajos y hasta ahora jugador del PSV Eindhoven.

"Ya sabía a qué lado iba a tirar. Lo habíamos entrenado. Sólo había que colocar bien el balón y, por suerte, el portero se lanzó al otro lado", explicó, en una entrevista en la que lucía puntos de sutura en una ceja tras un golpe sufrido durante el partido.

"La gente se lo merece, porque nos apoya en las buenas y en las malas", concluyó Salah-Eddine, mientras las celebraciones continuaban tanto en el vestuario como en las calles de Marruecos y Países Bajos, momentos de euforia que están llenando también las redes sociales.

El resultado del partido también copa la prensa neerlandesa. NOS titula en portada: "El Mundial se acaba para Países Bajos: una sólida Marruecos gana un duelo de infarto en los penaltis".

Mientras, el diario De Volkskrant admite que "había algo especial sobre ese sufrimiento compartido" y subrayó que "la nueva generación de neerlandeses entiende que apoyar al equipo marroquí no significa estar contra Países Bajos".

Para el periódico AD, Países Bajos "está devastado tras ser eliminado del Mundial", y NRC publica un análisis en el que considera que el equipo naranja "se mostró desorientado, su rival fue superior y se ha merecido la victoria".

Desde la política, el primero en reaccionar ha sido el ultraderechista Geert Wilders, conocido por sus ataques políticos a la diáspora marroquí en Países Bajos, y publicó una imagen elaborada con inteligencia artificial en la que aparece él como árbitro de la FIFA dando la mano a Achraf Hakimi, bajo un mensaje: "¡Enhorabuena, Marruecos!".

Dos horas después, compartió unas imágenes de los disturbios y añadió: "¡Que limpien esas calles y expulsen esos alborotadores a Marruecos junto con sus familias! Este es nuestro país. ¡Fuera de aquí!".