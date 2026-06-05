Interrumpe aficionado partido de la NBA al invadir la cancha

Dos guardias interceptaron al aficionado antes de que pudiera llegar hasta el jugador francés o establecer contacto con cualquier integrante de los equipos.

Las Finales de la NBA vivieron un momento inesperado durante el primer juego de la serie entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, cuando un aficionado irrumpió en la cancha en pleno desarrollo del último cuarto y provocó una breve interrupción del encuentro.

El incidente ocurrió cuando el espectador ingresó desde uno de los costados de la duela y corrió hacia la zona ofensiva de los Spurs. De acuerdo con reportes difundidos tras el partido, el hombre aparentemente intentó acercarse a la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama, con la intención de tomarse una fotografía o una selfie.

Seguridad actuó de inmediato

La reacción del personal de seguridad fue rápida. Dos guardias interceptaron al aficionado antes de que pudiera llegar hasta el jugador francés o establecer contacto con cualquier integrante de los equipos.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo el intruso fue retirado de la cancha mientras jugadores, entrenadores y aficionados observaban la escena. Posteriormente fue conducido por un túnel ubicado detrás de una de las líneas de fondo.

La reacción de Wemby y Mitchell Robinson después de que un fan saltase a cancha y se hiciese una foto con ellos pic.twitter.com/TBr9dbkrPH — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) June 4, 2026

El partido se reanudó minutos después

La invasión provocó que el encuentro se detuviera durante aproximadamente un minuto. Tras controlar la situación, los árbitros ordenaron la reanudación del juego mediante un salto entre dos.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del aficionado ni las posibles sanciones que podría enfrentar por ingresar sin autorización al área de juego durante uno de los eventos más importantes del baloncesto profesional.