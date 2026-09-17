Inter Miami y Cruz Azul disputan la Campeones Cup

La Máquina busca confirmar el dominio reciente de la Liga MX sobre la MLS, mientras que Messi y el Inter Miami intentarán conquistar por primera vez este título

Todo está listo para una nueva edición de la Campeones Cup, torneo que enfrenta al campeón de la MLS contra el monarca del Campeón de Campeones de la Liga MX.

Este miércoles, Campeones Cup 2026, enfrentará a Lionel Messi y Luis Suárez con Erik Lira, Carlos Rodríguez y compañía, cuando Inter Miami reciba a Cruz Azul en el Nu Stadium de Miami.

El encuentro se disputará a partido único en la casa del conjunto estadounidense, una tradición que se mantiene desde la creación del certamen en 2018, donde el representante de la MLS funge como anfitrión. El silbatazo inicial está programado para las 18:05 horas del centro de México.

Un duelo de campeones

Inter Miami obtuvo su boleto tras conquistar la MLS Cup 2025, mientras que Cruz Azul aseguró su participación luego de vencer a Toluca en el Campeón de Campeones del futbol mexicano.

Para el club de Florida será su primera participación en la Campeones Cup, mientras que los celestes vivirán su segunda experiencia, luego de haber caído ante Columbus Crew en la edición de 2021. Ninguno de los dos equipos ha logrado levantar este trofeo hasta ahora.

Momentos opuestos

El cuadro dirigido por Joel Huiqui llega en gran forma. La Máquina acumula tres victorias consecutivas en la Liga MX y viene de imponerse 4-3 al Club América en el Clásico Joven, resultado que reforzó la confianza de un plantel que ya conquistó el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones.

Del otro lado, Inter Miami atraviesa una etapa más irregular. Las Garzas empataron 2-2 frente a Nashville SC en su compromiso más reciente y acumulan varias semanas sin mostrar la consistencia que las llevó al título de la MLS. Aun así, cuentan con figuras de talla internacional encabezadas por Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro.

Messi vuelve a encontrarse con Cruz Azul

El partido tendrá un ingrediente especial por el antecedente entre ambos clubes. La única vez que se enfrentaron fue en la Leagues Cup 2023, encuentro recordado por el debut oficial de Lionel Messi con el equipo de Miami y por el espectacular gol de tiro libre con el que dio el triunfo a los estadounidenses en los minutos finales.

Tres años después, el astro argentino volverá a medirse a los celestes con la posibilidad de sumar otro título a su etapa con el club de Florida.

La hegemonía mexicana, en juego

Aunque la Campeones Cup nació como un escaparate para la rivalidad entre la MLS y la Liga MX, los clubes mexicanos mantienen ventaja en el historial. Cuatro de las siete ediciones disputadas han sido ganadas por equipos de México, además de que la Liga MX presume una racha de tres títulos consecutivos.

Por ello, Cruz Azul tendrá la misión de extender el dominio mexicano, mientras que Inter Miami buscará hacer valer la localía y estrenar sus vitrinas en este torneo. El escenario está listo para un choque que enfrenta dos proyectos exitosos, figuras internacionales y el orgullo de las dos ligas más importantes de Norteamérica.