Inter Miami y Barcelona de guayaquil empatan en partido amistoso

Unas 55 mil personas acudieron al Estadio Monumental de Guayaquil para presenciar el empate 2-2 entre Inter Miami y Barcelona de Ecuador, en un duelo amistoso que tuvo como eje el desempeño de Lionel Messi. el argentino anotó, asistió y mantuvo el control del ritmo ofensivo del conjunto estadounidense durante el primer tiempo.

El encuentro presentó un inicio dinámico, con aproximaciones constantes de ambos equipos, aunque el conjunto visitante generó las opciones más claras, impulsado por la movilidad y visión de juego del capitán argentino.

Gol, asistencia y control del partido en el primer tiempo

Messi abrió el marcador al minuto 31 tras una jugada individual desde fuera del área, en la que superó rivales y definió con zurda a media altura. Barcelona respondió al 41’ con un remate de cabeza de Joao Rojas tras un tiro de esquina.

Antes del descanso, al 45’, Messi volvió a intervenir con un pase cruzado hacia el ex rayado Germán Berterame, quien definió para el 2-1 parcial, durante este tramo, el arquero venezolano José Contreras evitó otro tanto del argentino tras un tiro libre que desvió hacia el travesaño.

Cambios, expulsión y reacción final del local

Messi dejó el campo al 58’ y en su lugar ingresó Luis Suárez. Más tarde, al 64’, Barcelona dio ingreso a Darío Benedetto, quien participó en la ofensiva local durante el cierre del partido.

Al 86’, el jugador del Inter Miami David Ayala fue expulsado tras una falta sobre Benedetto, con superioridad numérica, el equipo ecuatoriano presionó y encontró el empate al 88’ por conducto de Tomás Martínez, tras una desconcentración defensiva.

Inter Miami concluye gira por Sudamérica

El club estadounidense cerró así su recorrido por la región, que incluyó una derrota 3-0 ante Alianza Lima en Perú y una victoria 2-1 frente a Atlético Nacional en Colombia el amistoso en Guayaquil representó el último compromiso antes de retomar su agenda competitiva.

Para Barcelona, el partido sirvió como preparación rumbo al encuentro del 18 de febrero ante Argentinos Juniors por la segunda fase de la Copa Libertadores.