Inter Miami vence 3-2 a Colorado Rapids con doblete de Messi

Con esta victoria, el conjunto del Inter de Miami se posiciona de manera momentánea en el segundo lugar de la conferencia este con 15 puntos

Inter Miami volvió a demostrar su capacidad para resolver partidos complicados al imponerse 3-2 a Colorado Rapids en un duelo intenso disputado en Denver, donde Lionel Messi fue la gran figura con un doblete que definió el encuentro en la recta final.

El conjunto dirigido en esta nueva etapa logró además extender a siete partidos su racha sin derrota, consolidándose como uno de los equipos más consistentes en el arranque de la temporada 2026 de la MLS.

Messi marca el rumbo del partido

El partido arrancó con intensidad, y fue el propio Messi quien abrió el marcador desde el punto penal al minuto 13, luego de una falta cometida sobre Yannick Bright dentro del área.

Con la ventaja, Inter Miami tomó control por momentos, pero también apostó por la velocidad al frente. Antes del descanso, en el tiempo agregado, apareció Germán Berterame, quien remató un centro al segundo poste para firmar el 2-0 al 45+5.

El delantero argentino naturalizado mexicano sigue en buen momento, al marcar por segundo partido consecutivo en la MLS.

Reacción de Colorado y respuesta inmediata

Para la segunda mitad, Colorado Rapids reaccionó con fuerza y logró meterse de lleno en el partido en cuestión de minutos.

Primero fue Rafael Navarro, quien descontó al 58’, sumando así su sexto gol de la temporada. Apenas unos minutos después, al 62’, Darren Yapi aprovechó un contragolpe tras ingresar de cambio para empatar el marcador 2-2.

El impulso del equipo local puso en aprietos a Inter Miami, que por momentos perdió el control del juego ante la presión rival.

Cuando el partido parecía inclinarse hacia Colorado, apareció nuevamente la figura de Messi.

Al minuto 79, tras una recuperación en media cancha, el argentino condujo el balón, recortó hacia el centro desde la derecha y sacó un disparo potente que se incrustó pegado al segundo poste, imposible para el arquero Zack Steffen.

Con ese tanto, Messi firmó su doblete y llegó a siete goles en la temporada, compartiendo el liderato de goleo con Sam Surridge de Nashville y Peter Musa del FC Dallas.

El tramo final del partido no estuvo exento de drama. Al minuto 87, el italiano Yannick Bright fue expulsado con tarjeta roja directa, dejando a Inter Miami con un jugador menos.

Con la desventaja numérica, el equipo visitante tuvo que resistir los últimos minutos ante el empuje de Colorado, que buscó el empate hasta el final sin lograr concretarlo.

Un triunfo que refuerza el momento de Inter Miami

Con esta victoria, el conjunto del Inter de Miami se posiciona de manera momentánea en el segundo lugar de la conferencia este con 15 puntos, solo por detrás del Nashville SC.

Por su parte, el equipo de Colorado, tras la derrota, se ubica en el sexto lugar de la conferencia oeste con 12 puntos obtenidos.