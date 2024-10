Inter Miami jugará el Mundial de Clubes en 2025

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó oficialmente que el Inter Miami participará en el Mundial de Clubes 2025.

El anuncio se realizó la noche del sábado, tras la contundente victoria del equipo sobre el New England Revolution por 6-2 en la última jornada de la temporada regular de la MLS.

Además, el conjunto dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino rompió varios récords: se coronó campeón de la Supporters’ Shield y Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia del club.

Cabe destacar que el Inter Miami aseguró su boleto al torneo internacional tras ganar el Supporters' Shield, título que premia al equipo con más puntos en la fase regular de la MLS.

La remontada sobre New England Revolution permitió a los de Miami cerrar la temporada con broche de oro, obteniendo su clasificación y confirmando su crecimiento en el fútbol estadounidense.

Por su parte, Infantino felicitó al equipo desde el centro del Chase Stadium, donde expresó su emoción por ver al club participar en el prestigioso torneo de clubes.

A su vez, anunció que el Inter Miami será el encargado de disputar el partido inaugural del Mundial de Clubes, un evento histórico que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, con una capacidad de 65 mil personas.

Congratulations to @InterMiamiCF on qualifying for the @FIFACWC having secured the 2024 Supporters’ Shield!



Inter Miami will represent the United States as the host country club based on their outstanding & consistent 34-match @MLS campaign that saw them seal the title with two… pic.twitter.com/Tw7bLuO8Lv