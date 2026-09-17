Inter Miami derrota 2-0 a Cruz Azul y levanta la Campeones Cup

La victoria representó un inicio inmediato con trofeo para Cristian “Kily” González, quien dirigió su primer partido oficial después de asumir el cargo

Inter Miami conquistó por primera vez la Campeones Cup al derrotar 2-0 a Cruz Azul, en una final marcada por el gol número 100 de Lionel Messi con el conjunto de Florida y el debut triunfal de Cristian “Kily” González como entrenador.

Messi y Casemiro anotaron de cabeza para definir el encuentro disputado en el Nu Stadium, donde el campeón de la MLS aprovechó sus oportunidades y mantuvo su portería sin recibir gol ante el representante de la Liga MX.

Messi alcanza los 100 goles con Inter Miami

Cruz Azul generó la primera llegada peligrosa mediante José Paradela, cuyo remate fue detenido por Dayne St. Clair. Sin embargo, Inter Miami abrió el marcador al minuto 24 con una jugada construida por sus principales figuras.

Luis Suárez recibió el balón por el costado derecho y envió un centro al área, donde Messi se elevó para conectar un remate de cabeza y superar a Kevin Mier. Con esta anotación, el argentino alcanzó 100 goles en 115 partidos con Inter Miami.

El conjunto estadounidense estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, pero la defensa de Cruz Azul evitó que Suárez concretara una nueva oportunidad.

@InterMiamiCF opens the scoring! ⚽️



Leo Messi anota el primero de la noche y llega a 100 goles con The Herons 🐐🩷🖤#CampeonesCup 🏆 pic.twitter.com/9xpONQ3t5A — Campeones Cup (@CampeonesCup) September 17, 2026 Cruz Azul presiona, pero Casemiro sentencia la final La Máquina adelantó líneas durante el segundo tiempo en busca del empate. Su oportunidad más clara llegó al minuto 66, cuando Gabriel Fernández remató de cabeza y el balón golpeó el poste. Messi también volvió a enviar el balón a la portería, aunque su segunda anotación fue anulada por fuera de juego. Cruz Azul mantuvo la presión, pero no encontró claridad suficiente para superar a la defensa de Miami. Al minuto 81, Messi cobró un tiro de esquina y Casemiro conectó de cabeza para marcar el 2-0. El brasileño colocó el balón lejos del alcance de Mier y terminó con las posibilidades de reacción del equipo mexicano. Debut con título para Kily González La victoria representó un inicio inmediato con trofeo para Cristian “Kily” González, quien dirigió su primer partido oficial después de asumir el cargo como entrenador de Inter Miami. El campeonato también permitió al conjunto de Florida dejar atrás una racha en la que solamente había conseguido una victoria en sus nueve encuentros anteriores. Además, se convirtió en el primer título obtenido por el club en el Nu Stadium. Inter Miami disputó la final como campeón de la MLS Cup 2025, mientras Cruz Azul consiguió su lugar después de ganar el Clausura 2026 y superar a Toluca en el Campeón de Campeones. Con este resultado, el equipo de Messi agregó la Campeones Cup a una vitrina que ya incluía la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025. Para Cruz Azul fue su segunda derrota en esta competencia, luego de caer también ante Columbus Crew en 2021. Inter Miami, por su parte, frenó una racha de tres campeonatos consecutivos de la Liga MX y dejó igualado el historial del torneo con cuatro títulos por liga.