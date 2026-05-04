Inter de Milán vence al Parma y conquista su Scudetto número 21

El conjunto ‘nerazzurri’ alcanzó así su vigésimo primer Scudetto, consolidando una campaña marcada por la capacidad de resolver partidos en momentos clave

El Inter de Milán confirmó su dominio en la temporada 2025-2026 al proclamarse campeón de la Serie A tras vencer 2-0 al Parma en el estadio San Siro, resultado con el que aseguró matemáticamente el título a falta de tres jornadas.

El conjunto ‘nerazzurri’ alcanzó así su vigésimo primer Scudetto, consolidando una campaña marcada por la regularidad, la solidez colectiva y la capacidad de resolver partidos en momentos clave.

Un triunfo que definió el campeonato

El encuentro ante el Parma reflejó el camino que siguió el Inter durante toda la temporada: control del juego, paciencia y contundencia en momentos determinantes. Aunque el dominio fue constante desde el inicio, el gol tardó en llegar.

Fue hasta el cierre de la primera mitad cuando Marcus Thuram apareció al 45+1’ para abrir el marcador tras una jugada bien construida, un tanto que cambió el rumbo del partido y permitió al Inter manejar el complemento con mayor tranquilidad.

En la segunda mitad, el equipo mantuvo el control del balón y limitó cualquier intento de reacción del rival. Finalmente, al minuto 80, Henrikh Mkhitaryan selló el 2-0 tras una asistencia de Lautaro Martínez, resultado que terminó por confirmar la coronación.

Un proyecto sólido con identidad propia

Más allá del resultado puntual, el título responde a un proceso bien estructurado bajo la dirección de Cristian Chivu, quien ha logrado imprimirle identidad a un equipo equilibrado en todas sus líneas.

El Inter destacó por su consistencia a lo largo del torneo, apoyado en una dupla ofensiva efectiva protagonizada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram y un funcionamiento colectivo que le permitió sostener el liderato incluso en los momentos más exigentes del calendario.

El equipo supo resistir la presión de sus perseguidores y mantener una ventaja suficiente para cerrar la competencia antes de tiempo, reflejo de una temporada construida con tenacidad y disciplina táctica.

Un título que abre la puerta a más objetivos

Con el campeonato asegurado, el Inter no baja la intensidad y ahora apunta a cerrar la temporada con otro trofeo. El próximo 13 de mayo disputará la final de la Copa Italia ante Lazio, con la posibilidad de firmar un doblete doméstico.

Aunque el camino en competiciones europeas no fue el esperado, el balance general del equipo es positivo, con un título de liga que reafirma su posición como uno de los clubes más sólidos del futbol italiano en la actualidad.