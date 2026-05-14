Inter de Miami vence a Cincinnati con doblete de Lionel Messi

Messi suma ya 61 goles y 42 asistencias en 65 partidos de temporada regular, cifras que confirman su peso en el proyecto deportivo del Inter Miami

Lionel Messi volvió a marcar diferencia en la MLS al firmar una noche determinante con dos goles y una asistencia para encabezar la espectacular remontada de Inter Miami, que venció 5-3 a FC Cincinnati y extendió a siete su racha de victorias como visitante.

El equipo de Florida reaccionó en los minutos finales de un encuentro que parecía escaparse y terminó resolviendo con autoridad gracias a la pegada de su ofensiva. Germán Berterame marcó el gol que inclinó la balanza al minuto 84, mientras que el cierre de partido volvió a quedar marcado por la figura del astro argentino.

Con esta actuación, Messi registró por tercera ocasión en la temporada al menos tres contribuciones directas de gol en un mismo encuentro y alcanzó los 12 tantos, consolidándose entre los máximos anotadores del campeonato.

Messi apareció en los momentos clave

Inter Miami tomó ventaja al minuto 24, cuando Messi desvió un disparo que previamente había impactado en Matt Miazga y terminó enviando el balón al fondo del arco.

Sin embargo, Cincinnati respondió antes del descanso con un penal convertido por Kevin Denkey al 41 para igualar el marcador.

El conjunto local salió con fuerza al complemento y logró ponerse arriba 2-1 apenas al 49 con anotación de Pavel Bucha.

La reacción visitante llegó seis minutos después. Messi recibió un pase del uruguayo Luis Suárez, recortó dentro del área y definió con precisión para firmar el 2-2.

Cincinnati volvió a tomar ventaja al minuto 64 con un potente disparo de Evander desde fuera del área que parecía encaminar el triunfo local.

Inter Miami reaccionó y liquidó el partido

Cuando parecía que el encuentro estaba definido, el conjunto rosa encontró respuesta desde el banquillo.

El argentino Mateo Silvetti, recién ingresado, igualó 3-3 al minuto 79 y cambió por completo la dinámica del partido.

Minutos después, una acción a balón parado terminó con un choque entre Andrei Chirila y el arquero Roman Celentano, lo que dejó el arco vacío para que Berterame empujara el balón y marcara el 4-3 al 84.

Messi parecía haber firmado su triplete al 89 con un disparo que pegó en el poste antes de rebotar en Celentano y entrar al arco. Inicialmente se le acreditó el gol, pero posteriormente fue corregido como autogol del guardameta.

De haberse validado, habría significado el triplete número 61 de su carrera profesional en todas las competiciones.

Más allá de la corrección estadística, el impacto del capitán argentino volvió a ser absoluto.

Desde su llegada al club suma ya 61 goles y 42 asistencias en 65 partidos de temporada regular, cifras que confirman su peso en el proyecto deportivo del Inter Miami.

Además, Cincinnati sufrió una caída inédita: fue la primera vez en 64 partidos bajo el mando de Pat Noonan que pierde un encuentro tras llegar con ventaja al minuto 75.

La victoria mantiene a Inter Miami en la pelea por la parte alta de la Conferencia Este y ratifica que, con Messi encendido, sigue siendo uno de los equipos más peligrosos de toda la MLS.