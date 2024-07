Insistiremos en ganar la Leagues Cup: Fernando Ortiz

Rayados de Monterrey inicia su camino en la Leagues Cup este martes en contra del Austin FC y lo ven como una revancha de lo sucedido la edición anterior, donde llegaron a semifinales.

“Estaremos en una competencia de nuevo, la que ya hemos jugado y hemos hecho un gran papel en la anterior, volveremos a insistir en querer ganar la copa, pero tenemos que ir partido tras partido y el día martes va a ser un partido difícil contra un gran rival”, dijo Fernando Ortiz en la conferencia de prensa previa.

Con respecto al debut de Oliver Torres sigue siendo una incógnita, pese a que ha entrenado sin ningún inconveniente, el entrenador no ha decidido su participación.

“Él está personalmente adquiriendo confianza ante una lesión que es entendible a la hora de los roces y choques que le provoque esa duda, todavía no he decidido, él está dentro de las posibilidades, hablaré con él para ver cómo se siente para que yo pueda tomar una decisión si inicia o no. pero él está bien".

Por otra parte, el entrenador albiazul se pronunció sobre los largos viajes que tuvieron que hacer la última edición y que terminó costando una caída de rendimiento en su equipo.

"Esperemos (que sea justo el formato), es algo que creemos y confiamos que no va a haber tantos viajes como la copa anterior, hasta que no suceda no puedo confirmar, pero sí, obviamente confiamos en la palabra de la organización".

El partido de Monterrey se disputará mañana martes a las 19:00 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Q2 de la capital de Texas.

