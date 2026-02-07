Insiste Guardiola en que cumplirá su contrato con el City

Guardiola cumplirá diez años al frente del Manchester City, en donde lo ha ganado todo, incluyendo seis Premier League y la primera Champions del club

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, insistió en que le queda un año de contrato y en que lo cumplirá ante los rumores de que podría abandonar el club inglés en verano.

Guardiola firmó a finales de 2024 un contrato hasta junio de 2027 con el Manchester City, pero en los últimos días se ha rumoreado que podría no cumplirlo y marcharse del City el próximo verano.

"Me queda un año de contrato", respondió Guardiola este viernes en rueda de prensa. Repreguntado sobre si sabe ya lo que va a hacer en verano, el español insistió: "La respuesta es la misma que te dije hace dos meses".

Hace dos meses, Guardiola aseguró que se quedaría y que cumpliría su contrato con el club inglés.

Este verano, Guardiola cumplirá diez años al frente del Manchester City. En este tiempo lo ha ganado todo, incluyendo seis Premier League, cuatro de ellas consecutivas, y la primera Champions League en la historia del City.

Sin embargo, este verano se prevé varios movimientos en los banquillos, propiciados por el Mundial de futbol. Por ejemplo, Thomas Tuchel acaba contrato con Inglaterra y es posible que solo le renueven si gana el torneo, en tanto que es bien sabido el deseo de Guardiola de entrenar a una selección nacional y lo cómodo que está en Inglaterra.

Además, en este momento está libre Enzo Maresca, un entrenador que conoce muy bien el City tras ser asistente de Guardiola.

En un posible dominó de entrenadores en verano, el banquillo del City será de los más deseados, pero, de momento, Guardiola insiste en que cumplirá su contrato hasta 2027.