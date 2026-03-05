Inician obras del nuevo estadio El Campín en Bogotá

El diseño contempla un recinto con capacidad para más de 50 mil asistentes, equipado con grama híbrida de última generación

La Alcaldía de Bogotá informó este miércoles el arranque de los trabajos para construir el nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín, una iniciativa que pretende modernizar el principal escenario deportivo de la capital con un aforo superior a 50 mil espectadores y cuya conclusión está prevista para 2027.

"Esta ciudad lleva muchos años soñando con tener un nuevo estadio, a la altura de lo que significa ser la capital de Colombia y sede de equipos como Santa Fe y Millonarios", afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante el acto de inicio de obra.

El plan actual presenta diferencias respecto al anunciado en septiembre de 2023 por la entonces alcaldesa Claudia López, quien había planteado la demolición del estadio donde ofician como locales Millonarios y Santa Fe.

Galán detalló que la propuesta fue modificada para garantizar su viabilidad financiera y operativa, por lo que el inmueble existente continuará en funcionamiento y no será derribado hasta que el nuevo estadio esté concluido.

Un complejo con estándares internacionales

El diseño contempla un recinto con capacidad para más de 50 mil asistentes, equipado con grama híbrida de última generación, similar a la utilizada en ligas europeas como la Premier League, LaLiga y la Bundesliga.

"Vamos a tener por completo un nuevo estadio, con los mejores estándares mundiales para la experiencia de los usuarios. El corazón de esto ha sido el deporte y el fútbol, pero también será un centro de entretenimiento de talla mundial", aseguró Galán, al señalar que la administración estará a cargo de la Alcaldía en conjunto con la empresa privada Sencia.

El complejo incluirá una cubierta retráctil conectada a un sistema de estación meteorológica con capacidad para prever tormentas, lo que permitirá mantener la realización de eventos sin importar las condiciones climáticas.

Asimismo, integrará espacios abiertos, hotel, restaurantes, locales comerciales y un centro de práctica deportiva, con el objetivo de consolidarse como un punto estratégico para la cultura, el turismo y la economía creativa del país.