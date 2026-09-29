Inician los playoffs de Grandes Ligas con duelos de alto voltaje

La postemporada inicia con varios ingredientes atractivos: rivalidades históricas, equipos que buscan romper la sequía y Dodgers intentando defender su corona

Las emociones de octubre están listas para comenzar en las Grandes Ligas. Tras el cierre de la temporada regular, quedaron definidos los 12 equipos que buscarán conquistar la Serie Mundial 2026, con cuatro series de comodines que pondrán en marcha la postemporada a partir de este martes 29 de septiembre.

En la Liga Americana, los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians avanzaron directamente a la Serie Divisional gracias a que terminaron como los dos mejores campeones divisionales de su circuito. Por su parte, los Houston Astros, campeones del Oeste, se medirán a los Chicago White Sox, mientras que una de las rivalidades más históricas del béisbol volverá a escena con el enfrentamiento entre los New York Yankees y los Boston Red Sox.

La serie entre Yankees y Red Sox acapara gran parte de los reflectores debido al peso histórico de ambas franquicias, que buscarán avanzar en una eliminatoria al mejor de tres encuentros disputada íntegramente en el Yankee Stadium por la mejor posición obtenida durante la campaña regular.

Mientras tanto, en la Liga Nacional, los campeones defensores de la Serie Mundial, los Angeles Dodgers, así como los Milwaukee Brewers, obtuvieron descanso en la primera ronda. Los Atlanta Braves recibirán a los Philadelphia Phillies en una serie que promete intensidad entre dos rivales divisionales, mientras que los San Diego Padres se enfrentarán a los Chicago Cubs en otro atractivo duelo de comodines.

Las cuatro series de primera ronda se jugarán bajo el formato de ganar dos de tres partidos, con todos los encuentros celebrándose en la casa del equipo mejor sembrado. Los ganadores avanzarán a las Series Divisionales, donde ya esperan Rays, Guardians, Brewers y Dodgers.

Partidos de la ronda de comodines

Liga Americana

- Chicago White Sox vs Houston Astros

- Boston Red Sox vs New York Yankees

Liga Nacional

- Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves

- Chicago Cubs vs. San Diego Padres