Inician este viernes Serie de Campeonato Zona Norte

Los Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana abren este viernes 28 de agosto la Serie de Campeonato de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol

Los Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana vuelven a encontrarse en una Final de Zona.

Este viernes 28 de agosto comenzará una serie que, además de poner en juego el boleto a la Serie del Rey, romperá el empate histórico entre ambas organizaciones en postemporada.

Será la sexta ocasión que Sultanes y Toros se enfrenten en playoffs desde el regreso de Tijuana a la Liga Mexicana de Beisbol en 2014.

Cinco de esos cruces han ocurrido en Series de Campeonato y el balance entre ambos es de dos series ganadas por cada equipo.

La única excepción fue el Primer Playoff del Otoño 2018, cuando Monterrey eliminó a Tijuana.

El antecedente más reciente en una Final de Zona favorece a los Sultanes. En 2022, Monterrey dejó fuera a los Toros y avanzó en la postemporada.

Después de aquella eliminación, Tijuana quedó fuera de la pelea por el campeonato durante tres temporadas consecutivas. En ese periodo, los Algodoneros de Unión Laguna fueron los encargados de terminar con sus aspiraciones en distintas rondas.

Ahora los Toros están de regreso en una Final de Zona, cuatro años después, y tendrán la oportunidad de cobrar aquella eliminación.

Monterrey, en cambio, llega a esta instancia por tercera temporada consecutiva y disputará su sexta Final de Zona en las últimas nueve campañas.

Caminos distintos hasta la Final

Los Sultanes tuvieron que superar una serie complicada frente al Caliente de Durango. Los regiomontanos necesitaron cinco juegos para asegurar su lugar en la pelea por el título de la Zona Norte.

Tijuana tuvo un camino más corto. Los Toros derrotaron en cinco encuentros a los Charros de Jalisco, apoyados principalmente en su pitcheo, para regresar a una instancia que no disputaban desde 2022.

La serie pondrá frente a frente a dos equipos que llegaron con ritmos diferentes, pero con el mismo objetivo: ganar cuatro partidos y avanzar a la Serie del Rey.

Así se jugará la serie

La Serie de Campeonato será a ganar cuatro de siete juegos. Los dos primeros encuentros se disputarán en Tijuana antes de que la serie viaje a Monterrey para los Juegos 3, 4 y, de ser necesario, 5.

Si todavía no hay ganador, los últimos dos partidos regresarían a Tijuana.

Juego 1: viernes 28 de agosto, 20:35 horas, Toros Mobil Park.

Juego 2: sábado 29 de agosto, 20:35 horas, Toros Mobil Park.

Juego 3: lunes 31 de agosto, 19:30 horas, Walmart Park.

Juego 4: martes 1 de septiembre, 19:30 horas, Walmart Park.

Juego 5: miércoles 2 de septiembre, 19:30 horas, Walmart Park, de ser necesario.

Juego 6: viernes 4 de septiembre, 20:35 horas, Toros Mobil Park, de ser necesario.

Juego 7: sábado 5 de septiembre, 20:35 horas, Toros Mobil Park, de ser necesario.

El primer lanzamiento marcará el inicio de otra batalla entre dos de los protagonistas habituales de la postemporada norteña.