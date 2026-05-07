Inicia la concentración de México rumbo al Mundial

A partir de ahora, a los seleccionados les esperan varias semanas de entrenamiento para afinar detalles y "llenarle el ojo" a Javier Aguirre

Este miércoles 6 de mayo marcó el inicio de la preparación por parte de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo, que por tercera vez se disputará en casa, al menos una parte.

Tal como avisó la Federación Mexicana de Fútbol en su comunicado emitido esta mañana, fue a las 20:00 horas que se cerraron las puertas del Centro de Alto Rendimiento, ubicado en la Ciudad de México, para comenzar esta concentración que durará un mes.

El primero en llegar a las instalaciones fue el mediocampista de Chivas, Brian Gutiérrez, quien, a diferencia de sus compañeros, no viajó a Guadalajara para reportar con sus compañeros al club por orden del dueño, Amaury Vergara, pues se encontraba de vacaciones en Chicago, Estados Unidos.

Llegaron apenitas

Fue aproximadamente a las 18:00 horas que comenzaron a llegar el resto de los seleccionados de la Liga MX, siendo Israel Reyes de los últimos en llegar. Curiosamente, el propio Javier Aguirre llegó "raspando" a la concentración, pues arribó al CAR aproximadamente a las 19:48 horas.

Los últimos en llegar fueron los hombres de la polémica: Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes estaban en Toluca y estaban contemplados para jugar hoy con los "Diablos" en la Concacaf, pero la polémica generada con Chivas provocó que se bajaran de la convocatoria y volvieron a CDMX.

Ambos se integraron con sus compañeros de Selección aproximadamente a las 19:56 horas, solo cuatro minutos de la hora límite impuesta por el "Vasco" para no quedar fuera del Mundial.

'Todos juntos'

Ya a las 22:00 horas, justo después de que terminó el partido entre Toluca y LAFC por la Semifinal de la Concachampions, las redes sociales del Tricolor compartieron una foto de todo el plantel cenando, lo que dio el "banderazo" a esta curiosa concentración previo al torneo más importante del fútbol.

¿Cuándo juega la Selección?

A partir de ahora, a los seleccionados les esperan varias semanas de entrenamiento para afinar detalles y "llenarle el ojo" a Javier Aguirre. Por lo pronto, el primer amistoso para este grupo será el 22 de mayo frente a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Finalmente, el 30 de mayo se medirá a Australia en Pasadena, California, Estados Unidos, el cual será el último partido del equipo antes del debut en la Copa del Mundo el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.