Inicia este jueves actividad de Liga MX con el Pumas vs León

Las acciones en el balompié azteca arrancan con el duelo pendiente entre felinos, para dar paso el fin de semana a la Jornada 8

La Jornada 8 del Apertura 2026 comienza con actividad adelantada. Pumas recibirá este jueves a León en Ciudad Universitaria, en el partido pendiente de la Jornada 7 que fue aplazado por los compromisos de la Leagues Cup.

El encuentro está programado para las 21:05 horas.

Los dirigidos por Esteban Solari no consiguen una victoria desde la segunda fecha, cuando derrotaron al Toluca. Su último partido terminó con una derrota de 2-0 ante Tijuana, en un encuentro en el que Rubén Duarte cometió los dos penales convertidos por Gilberto Mora y Pablo Bennevendo fue expulsado por una entrada sobre Mourad El Ghezouani.

Pumas también tiene una cuenta pendiente en casa: suma apenas dos de nueve puntos posibles como local en el Apertura 2026 y su última victoria en CU fue el 17 de mayo, ante Pachuca, en la semifinal de vuelta del Clausura 2026.

El Clásico Regio 143 pone el espectáculo

El plato fuerte del sábado será el Clásico Regio 143, con Monterrey y Tigres frente a frente en el Estadio BBVA.

Rayados llega ubicado en la décima posición y buscará acercarse a la parte alta, mientras los felinos necesitan reaccionar después de un arranque irregular que los mantiene en la zona baja de la clasificación.

El encuentro está programado para las 19:10 horas.

La jornada sabatina comenzará con el Toluca contra Atlas, a las 17:00 horas en el Nemesio Diez. Los Diablos Rojos marchan entre los equipos protagonistas y buscarán mantener su buen paso ante un conjunto rojinegro que también pelea en la parte alta.

Por la noche llegará el Clásico Joven. Cruz Azul recibirá al América a las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un partido que enfrentará al líder invicto del campeonato con una Máquina que viene de conseguir dos triunfos consecutivos.

El domingo habrá otro compromiso importante para los universitarios. Chivas recibirá a Pumas en el Estadio Akron a las 19:07 horas.

El Guadalajara busca mantenerse en los primeros puestos, mientras Pumas tendrá que responder después de sus partidos ante León y Tijuana.

Antes de ese encuentro, Santos Laguna enfrentará a Juárez a las 19:00 horas en el Estadio Corona.

León y San Luis cierran la Jornada 8

La actividad de la fecha concluirá el lunes 14 de septiembre con el partido entre León y Atlético de San Luis.

El encuentro se disputará a las 19:00 horas en el Estadio León, con ambos equipos en busca de puntos importantes antes de que el torneo entre en su tramo medio.

Puebla y Toluca todavía tienen una cuenta pendiente

La actividad del Apertura 2026 no terminará con la Jornada 8. Puebla y Toluca todavía deben completar su partido correspondiente a la Jornada 7.

El encuentro se disputará el martes 15 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, por lo que ambos equipos tendrán que esperar para dejar completamente actualizada la clasificación.

Con los principales equipos comenzando a definir su posición en la tabla, la Jornada 8 llega como una fecha importante para quienes buscan consolidarse arriba y para aquellos que necesitan reaccionar antes de que la pelea por la clasificación se cierre.

Calendario completo de la Jornada 8

Jueves 10 de septiembre

Pumas vs León — Ciudad Universitaria — 21:05 horas (Partido pendiente de la Jornada 7).

Viernes 11 de septiembre

Necaxa vs Puebla — Estadio Victoria — 19:00 horas.

Tijuana vs Querétaro — Estadio Caliente — 21:00 horas.

Atlante vs Pachuca — Estadio Ciudad de los Deportes — 21:00 horas.

Sábado 12 de septiembre

Toluca vs Atlas — Estadio Nemesio Diez — 17:00 horas.

Monterrey vs Tigres — Estadio BBVA — 19:10 horas.

Cruz Azul vs América — Estadio Ciudad de los Deportes — 21:15 horas.

Domingo 13 de septiembre

Santos Laguna vs Juárez — Estadio Corona — 19:00 horas.

Chivas vs Pumas — Estadio Akron — 19:07 horas.

Lunes 14 de septiembre

León vs Atlético de San Luis — Estadio León — 19:00 horas.

Martes 15 de septiembre