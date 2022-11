Inicia el partido entre México y Arabia Saudita

Para poder clasificar a los octavos de final, la Selección Mexicana deberá ganar con mínimo dos anotaciones contra la escuadra saudí

Por: César Daniel Acosta

Noviembre 30, 2022, 12:52

Con un partido empatado ante Polonia, y una derrota ante Argentina, México inicia el partido contra Arabia Saudita, el último dentro de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar.



Cabe aclarar que si 'El Tri' quiere llegar a los octavos de final deberá ganar con mínimo dos anotaciones contra la escuadra saudí, sin embargo, también dependerá del partido entre Polonia y Argentina, el cual se lleva a cabo a la misma hora 1:00 p.m. (hora México).



Sin embargo, en cualquier caso la Selección mexicana deberá ganar el día de hoy contra Arabia Saudí si desea llegar a los octavos de final.





¡Sigue el minuto a minuto!



00: ¡Arranca el juego!



01: ¡Llega el primer minuto, se registra la primera falta contra el Tri y una jugada contra Arabia!



02: La pelota se mueve por la zona de Ochoa, pero no pasa a mayores la jugada.



03: ¡Casi, casi! Una jugada peligrosa por parte del Tri, pero que es evitada por el guardameta saudí, Mohammed Al-Owais.



04: Hay movimiento en la zona arábica, pero no concretan una jugada los seleccionados mexicanos. Los árabes no han logrado tener el esférico.



05: Llega el primer lesionado del juego, se trata de un jugador de la selección Saudí.



06: ¡Casi otra vez! Pero México no logra que el balón entre.



07: Hay una jugada peligrosa por parte del equipo árabe, pero no pasa a mayores. Marcan fuera de lugar.



09: ¡Se le fue el centro al 'Chucky' Lozano!, el esférico se fue muy lejos.



11: Gallardo intenta llegar por la pelota pero se le va.



12: Y llega la segunda falta para el conjunto mexicano, hay tiro libre para Arabia Saudí. Se le va la pelota al jugador árabe.

13: Continúa el juego reñido entre ambas escuadras.





14: Una posición adelantada deconstruye la jugada de 'El Tri', Al-Owais atrapa la pelota.



15: Llega la primera amarilla para México, y es para Edson Álvarez por supuestamente 'tumbar' a Saud Abdulhamid.



18: Casi los 20 minutos, y México aún no logra desempatar el encuentro. Hay un intento de jugada pero el tiro es largo por parte del Tri.



20: Sigue México atacando pero sin lograr el gol.



21: El esférico se mueve en la zona de Ochoa, pero no consigue nada el conjunto arábico.



22: ¡Casi otra vez México!, un tiro por parte de la selección pero no.... el balón llega a la smanos de Al-Owais.



23: El juego continúa reñido entre ambos equipos.



24: ¡CASI DE NUEVO! ¡Pero el portero saudí logra atrapar la pelota!



26: Se mueve el balón en la zona de arabia, y hay un tiro de centro pero la pelota no quiere entrar.



27: Un tiro más a centro pero la pelota llega a las manos de Al-Owais.



28: Cae la primera amarilla para Arabia, es contra Saleh Al-Shehri, por un supuesto golpe contra César Montes.



29: México continúa atacando, y hay saque de meta de parte del guardameta arábico.



30: Intenta México consagrar alguna jugada pero la defensa saudí lo evita.



31: Otro saque de meta por parte de Arabia.



32: Se busca otra jugada pero no se consigue de parte del equipo mexicano.



(Nota en desarrollo)

(Nota en desarrollo)