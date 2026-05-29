Inicia construcción sobre la Casa Blanca para evento de la UFC

Uno de los elementos centrales será una gran armadura metálica conocida como “The Claw”, que cubrirá parcialmente la zona de combate

La UFC comenzó la construcción de una arena temporal en los jardines de la Casa Blanca para realizar un evento histórico de artes marciales mixtas que formará parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La función, promovida por el presidente Donald Trump y el titular de la UFC, Dana White, está prevista para el 14 de junio en Washington D.C. y marcaría la primera vez que la residencia presidencial estadounidense recibe una cartelera profesional de combate.

Construyen estructura especial para montar el octágono

Los trabajos iniciaron en el South Lawn de la Casa Blanca, donde se levanta una estructura temporal diseñada para sostener el octágono, iluminación, pantallas y equipo de producción audiovisual.

Uno de los elementos centrales será una gran armadura metálica conocida como “The Claw”, que cubrirá parcialmente la zona de combate y permitirá mantener visible el edificio presidencial como fondo principal del evento.

La arena principal tendría capacidad para recibir entre 4 mil y 5 mil asistentes, principalmente invitados especiales, funcionarios, personal militar y figuras ligadas al deporte y al entretenimiento.

Aunque el acceso al recinto principal será limitado, los organizadores preparan una zona masiva de convivencia en The Ellipse, espacio ubicado cerca de la Casa Blanca, donde se instalarán pantallas gigantes y actividades para los aficionados.

Las estimaciones apuntan a que entre 70 mil y 100 mil personas podrían reunirse en los alrededores para seguir la función, lo que convertirá al evento en uno de los espectáculos deportivos más llamativos del verano en la capital estadounidense.

Donald Trump y Dana White impulsan evento histórico

La relación entre Donald Trump y Dana White ha sido cercana durante más de dos décadas. Trump respaldó eventos de UFC en sus propiedades cuando la empresa aún buscaba consolidarse en Estados Unidos, mientras que White ha reconocido públicamente ese apoyo en distintos momentos.

El evento también coincidirá con el cumpleaños número 80 de Trump, por lo que la función tendrá un fuerte componente simbólico dentro de las celebraciones patrióticas estadounidenses.

Cartelera aún genera expectativa entre aficionados

Los combates que más expectativa generan dentro de este evento son la pelea por el campeonato indiscutido de peso ligero entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, y la pelea por el cinturón interino de peso pesado entre Alex Pereira y Ciryl Gane, lo que elevaría el atractivo deportivo de una función que ya genera atención por su sede inédita.

También se contempla que las actividades previas, como el pesaje oficial, puedan realizarse en otro punto emblemático de Washington D.C., como el Lincoln Memorial.

Evento desata debate por seguridad y condiciones al aire libre

La instalación del octágono en la Casa Blanca ha generado debate político y logístico en Estados Unidos, principalmente por el uso de un recinto presidencial para una función deportiva de combate.

También existen dudas sobre las condiciones climáticas, ya que el evento se realizará al aire libre durante el verano en Washington, una temporada marcada por calor, humedad y posibles complicaciones para atletas y asistentes.

Aun así, la UFC mantiene el proyecto como una de sus producciones más ambiciosas, con una logística que incluirá seguridad reforzada, operación audiovisual de gran escala y una puesta en escena diseñada para convertir la función en una imagen histórica del deporte estadounidense.